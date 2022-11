Probabili formazioni Serie A/ Dubbi e scelte degli allenatori, 13^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI SCENDE IN CAMPO?

La Serie A sta vivendo la sua tredicesima giornata di campionato, arriviamo da una settimana con le Coppe europee e nella prossima avremo l’infrasettimanale, quindi è un periodo particolarmente intenso per le big del campionato prima della lunghissima pausa per i Mondiali Qatar 2022, che ormai sono davvero imminenti. Vedremo se ciò avrà conseguenze sulle probabili formazioni di Serie A in questo turno nel primo weekend di novembre (che è anche il penultimo di campionato), in ogni caso la curiosità è grande, perché finalmente si torna in campo e ci attendono partite anche di notevole significato a partire già dai ben quattro anticipi del sabato.

Ricordiamo infatti che le partite di Serie A ci terranno compagnia ampiamente già oggi perché nelle prossime ore ci saranno in programma ben quattro anticipi, poi avremo alla domenica altre cinque partite e soprattutto abbondano i big-match tra stasera e domani. Certamente, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 5 novembre 2022, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questa 13^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA NAPOLI

La partita con cui apriamo la nostra panoramica sulle probabili formazioni di Serie A è Atalanta Napoli, per onorare quello che sarà il primo big-match di un turno memorabile. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini con il successo di Empoli è tornata seconda e potrebbe giocarsi la carta del ritorno di Duvan Zapata, che potrebbe vincere il ballottaggio con Muriel e Hojlund, prendendosi la maglia da centravanti. Alle spalle della prima punta è sicuro del posto Lookman, poi ci sarà anche uno tra Ederson e Pasalic sulla trequarti mentre l’altro scalerà a centrocampo con Koopmeiners. Sulle corsie laterali a sinistra se la giocano Soppy e Maehle, a destra invece pochi dubbi sulla presenza di Hateboer. Infine in difesa, davanti a Musso dovrebbe esserci Demiral in posizione centrale con Toloi e Djimsiti ai suoi fianchi.

Luciano Spalletti dopo l’indolore sconfitta a Liverpool in difesa con Kim Min-Jae davanti a Meret dovrebbe rilanciare Juan Jesus, mentre a sinistra torna titolare Mario Rui e sulla destra ci sarà naturalmente Di Lorenzo. A centrocampo confermati due giocatori rispetto ad Anfield, vale a dire Lobotka in cabina di regia e Zambo Anguissa mezzala sul centrodestra. Sull’altro versante del campo ecco invece Zielinski, che torna titolare al posto di Ndombélé. Nel meraviglioso tridente d’attacco del Napoli infine potrebbe esserci la suggestione Raspadori dal primo minuto, ma il titolare nelle gerarchie di Spalletti è Osimhen e sarà il nigeriano ad agire come prima punta. Pochi dubbi sulla presenza di Kvaratskhelia dal primo minuto, a completare il reparto offensivo dovrebbe essere Lozano, favorito su Politano.











