Probabili formazioni Serie A/ Dubbi e scelte degli allenatori, 14^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI SCENDE IN CAMPO?

La Serie A sta per vivere la sua quattordicesima giornata di campionato, il turno infrasettimanale che caratterizza l’ultima settimana dedicata al campionato prima della lunghissima pausa per i Mondiali Qatar 2022, che ormai sono davvero imminenti. Vedremo se ciò avrà conseguenze sulle probabili formazioni di Serie A in questo turno, il secondo dei tre di novembre che è anche il penultimo di campionato, in ogni caso la curiosità è grande, perché si torna subito in campo e ci attendono partite a partire già dai ben tre anticipi del martedì.

Ricordiamo infatti che le partite di Serie A ci terranno compagnia ampiamente già oggi perché nelle prossime ore ci saranno in programma appunto tre anticipi, poi avremo al mercoledì altre cinque partite e infine non mancheranno due posticipi che riempiranno anche la serata di giovedì. Certamente, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, martedì 8 novembre 2022, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questa 14^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI EMPOLI

La partita con cui apriamo la nostra panoramica sulle probabili formazioni di Serie A è Napoli Empoli, per onorare la capolista, che inoltre aprirà il turno anche dal punto di vista cronologico. Luciano Spalletti dopo la vittoria a Bergamo potrebbe rilanciare Raspadori titolare da esterno sinistro al fianco di Osimhen, mentre a destra Politano dovrebbe prendere la maglia di Lozano. A centrocampo e in difesa invece dovrebbe cambiare pochissimo: Ostigard spera di giocare al fianco di Kim Min-Jae ma Juan Jesus rimane favorito, a sinistra Mario Rui è pronto al solito avvicendamento con Mathias Olivera mentre a destra giocherà Di Lorenzo, con Meret in porta. In mediana ecco Lobotka in cabina di regia, con Zambo Anguissa e l’ex Zielinski ai suoi lati come mezzali.

Paolo Zanetti invece adotterà il modulo 4-3-1-2 per la difficile missione dell’Empoli, che comunque arriva dalla vittoria contro il Sassuolo: davanti al portiere Vicario agirà la coppia formata da Ismajli e l’ex Luperto, con Stojanovic e Parisi che invece saranno i due terzini; a centrocampo Marin sarà il playmaker, affiancato da Haas sul centrodestra e Bandinelli sull’altro versante. Davanti invece ci sarà spazio per il giovane Baldanzi, talento della Primavera che ha deciso la partita di sabato e agirà a sostegno della coppia di attaccanti formata da Satriano e Lammers, con Pjaca prima alternativa dalla panchina.











