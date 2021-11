Probabili formazioni Serie A/ Dubbi e scelte degli allenatori, 14^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

La Serie A vive la sua quattordicesima giornata di campionato nell’ultimo weekend di novembre, dunque tornano in primo piano anche le notizie circa le probabili formazioni di Serie A in questo turno che ci fa compagnia in questi giorni. In seguito ci sarà il turno infrasettimanale e vedremo se ciò condizionerà le scelte dei mister, magari delle piccole che non sono abituate normalmente a giocare ogni tre giorni, come è invece una necessità per le big.

Probabili formazioni Napoli Lazio/ Diretta tv, riecco Immobile titolare!

Le partite di Serie A – dopo il primo anticipo di ieri – ci terranno compagnia già oggi tra il pomeriggio e la prima serata con ben quattro anticipi, poi altri cinque incontri saranno domani nelle classiche fasce orarie della domenica. In ogni caso, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare degli anticipi in programma oggi, sabato 27 novembre 2021, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questo turno.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATALANTA/ Diretta tv: ancora dubbi nei due attacchi

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A

EMPOLI FIORENTINA

Il sabato pomeriggio vedrà un intrigante derby toscano, parliamo allora di Empoli Fiorentina nelle probabili formazioni di Serie A. Aurelio Andreazzoli deve fare i conti con i problemi fisici di Cutrone, in attacco dovrebbero giocare Di Francesco e Pinamonti, con Henderson in appoggio sulla trequarti. Il ballottaggio più significativo potrebbe essere quello tra Bandinelli e Zurkowski, in difesa se la giocano Lupetto e Tonelli. Per Vincenzo Italiano rientrano Milenkovic e Martinez Quarta dopo la squalifica, dunque basta problemi in difesa; a centrocampo ballottaggio Castrovilli-Duncan, in attacco giocano Gonzalez e Saponara ai fianchi di Vlahovic.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA INTER/ Diretta tv, ci sarà spazio per Correa?

SAMPDORIA VERONA

Altro anticipo che esaminiamo è Sampdoria Verona, due formazioni reduci da vittorie nello scorso turno. Roberto D’Aversa tuttavia ha molti assenti, le scelte nel suo 4-4-2 dovrebbero quindi essere quasi “obbligate”, da Audero in porta fino ai veterani Caputo e Quagliarella in attacco. Nel Verona di Igor Tudor ecco invece il 3-4-2-1 con Simeone assistito da Barak e Caprari, ma Ilic alle prese con problemi alla caviglia e un dubbio a centrocampo, dove si contendono una maglia da titolare Tameze e Bessa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA