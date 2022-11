Probabili formazioni Serie A/ Dubbi e scelte degli allenatori, 15^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

La Serie A sta vivendo la sua quindicesima giornata di campionato, capolinea della prima parte di stagione, un periodo particolarmente intenso per le big del campionato prima della lunghissima pausa per i Mondiali Qatar 2022, che ormai sono alle porte, tanto che poi si tornerà a giocare a gennaio per quanto riguarda il nostro campionato. Vedremo se ciò avrà conseguenze sulle probabili formazioni di Serie A in questo turno nel secondo weekend di novembre (ma naturalmente il terzo del mese considerando l’infrasettimanale), in ogni caso la curiosità è grande, perché si torna ancora una volta in campo e ci attendono partite anche di notevole significato prima del digiuno che durerà quasi due mesi.

Ricordiamo allora che le partite di Serie A ci terranno compagnia ampiamente già oggi perché nelle prossime ore ci saranno in programma tre anticipi (dopo quello già andato in scena ieri sera), poi avremo alla domenica le altre sei partite che segneranno il congedo della Serie A dall’anno solare 2022. Certamente, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 12 novembre 2022, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questa 15^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI UDINESE

La partita con cui apriamo la nostra panoramica sulle probabili formazioni di Serie A è Napoli Udinese, per onorare quello che sarà l’ultimo impegno della capolista nell’anno solare. Dopo la vittoria contro l’Empoli, davanti al portiere Meret potrebbe esserci un minimo di turnover per Luciano Spalletti. A destra in verità c’è sempre Di Lorenzo, mentre al fianco di Kim nella coppia centrale potrebbe toccare a Juan Jesus, con Mario Rui e Olivera in ballottaggio a sinistra; a centrocampo vedremo se toccherà a Zambo Anguissa il riposo, con Ndombelè confermato titolare con Lobotka e il ritorno dal primo minuto di Zielinski; infine nel tridente d’attacco ci attendiamo il solito ballottaggio tra Lozano e Politano a destra, Osimhen prima punta e un altro possibile dubbio tra Raspadori ed Elmas a sinistra.

L’Udinese invece arriva dal pareggio contro lo Spezia e l’allenatore bianconero Andrea Sottil è intenzionato a schierare i suoi undici titolari con un modulo 3-5-2 nel quale davanti al portiere Silvestri potrebbero esserci Perez, Bijol ed Ebosse nella difesa a tre; folta linea a cinque invece nel centrocampo dell’Udinese, nel quale potremmo vedere titolari da destra verso sinistra Pereyra, Samardzic, Walace perno centrale, Makengo ed Udogie; infine in attacco potrebbe tornare fra gli undici Beto, favorito nel ballottaggio con Success per affiancare la certezza dell’attacco friulano, che è naturalmente Deulofeu.











