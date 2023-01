Probabili formazioni Serie A/ Dubbi e scelte degli allenatori, 16^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI SCENDE IN CAMPO?

La Serie A sta per ripartire con la sedicesima giornata di campionato, finalmente infatti scatterà la seconda parte di stagione dopo la lunghissima pausa per i Mondiali Qatar 2022, che ormai sono alle spalle. Per recuperare il terreno perduto, gennaio sarà un mese molto intenso e allora già da oggi saranno molto importanti le mosse degli allenatori per quanto riguarda le probabili formazioni di Serie A in questo turno ancora in pieno periodo festivo. In ogni caso la curiosità è grande, perché si torna in campo dopo un digiuno che è durato per quasi due mesi, sia per i calciatori ma anche per i tifosi, che finalmente possono tornare a seguire le loro squadre del cuore.

Ricordiamo allora che le partite di Serie A ci terranno compagnia ampiamente oggi, perché nelle prossime ore ci saranno in programma due partite alla volta dall’ora di pranzo sino alla prima serata nel primo atto della Serie A dall’anno solare 2023. Certamente, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, mercoledì 4 gennaio 2023, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questa 16^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA MILAN

La partita con cui apriamo la nostra panoramica sulle probabili formazioni di Serie A è Salernitana Milan, per rispettare l’ordine cronologico che porterà in campo i campioni d’Italia in carica già all’ora di pranzo. Per Davide Nicola spicca la novità in porta, dove potrebbe debuttare immediatamente il nuovo acquisto messicano Ochoa, anche perché Sepe è infortunato. Nel modulo 3-5-2 della Salernitana, che prima della sosta aveva perso sul campo del Monza, ecco poi i tre difensori che dovrebbero essere Lovato, Daniliuc e Fazio, mentre a centrocampo è squalificato Candreva e potrebbe quindi giocare a destra Sambia, con Lassana Coulibaly, Radovanovic e Vilhena (oppure Bohinen) nel cuore della mediana campana ed infine Bradaric come esterno sinistro; in attacco invece Dia è favorito su Bonazzoli per affiancare il grande ex Piatek nella coppia titolare della Salernitana.

Stefano Pioli, per ripartire dopo la fortunosa vittoria del 13 novembre contro la Fiorentina, deve registrare che il recupero di Maignan si sta rivelando più lento del previsto e allora giocherà ancora Tatarusanu, che nel tradizionale modulo rossonero 4-2-3-1 sarà protetto dalla difesa a quattro nella quale potrebbero trovare posto Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez, anche se poco dopo il Mondiale il francese rischia sulla concorrenza di Ballo-Touré. Nessuna sorpresa invece nel cuore della mediana con Tonali e Bennacer; il discorso torna a complicarsi sulla trequarti, noi diamo Saelemaekers favorito su Messias e Brahim Diaz su De Ketelaere per affiancare Rafael Leao alle spalle del centravanti, che all’Arechi dovrebbe essere Rebic.











