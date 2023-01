Probabili formazioni Serie A/ Dubbi e scelte degli allenatori, 17^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI SCENDE IN CAMPO?

La Serie A sta per vivere la sua diciassettesima giornata di campionato, la seconda parte di stagione dopo la lunghissima pausa per i Mondiali Qatar 2022 inizia subito a ritmi altissimi e si torna in campo già tre soli giorni dopo l’infrasettimanale di mercoledì che ha segnato la ripartenza della Serie A 2022-2023. Gennaio sarà un mese molto intenso e allora saranno molto importanti le mosse degli allenatori per quanto riguarda le probabili formazioni di Serie A in questo turno ancora in periodo festivo e con la gestione delle forze che potrebbe essere delicata con molti impegni dopo una lunga pausa.

Ricordiamo allora che le partite di Serie A ci terranno compagnia ampiamente oggi, perché nelle prossime ore ci saranno in programma tre sfide e poi si proseguirà anche nelle giornate di domenica e lunedì. Certamente, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 7 gennaio 2023, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questa 17^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI MONZA INTER

La partita con cui apriamo la nostra panoramica sulle probabili formazioni di Serie A è Monza Inter, che sarà l’ultima del sabato ma anche un derby lombardo stuzzicante. Il Monza di Raffaele Palladino arriva dal pareggio sul campo della Fiorentina e dovrebbe scendere in campo secondo un modulo 3-5-2 con Di Gregorio in porta e davanti a lui la retroguardia a tre con Marlon, Izzo e uno tra il recuperato Pablo Marì e Caldirola. I problemi fisici di Rovella e Sensi invece limitano fortemente le possibilità di scelta a centrocampo: Birindelli e Ciurria si giocano il posto da esterno destro, poi ecco Ranocchia e Colpani come mezzali ai fianchi di Pessina, al quale sarà affidata la regia, mentre a sinistra avremo il “bomber” Carlos Augusto. Infine, in attacco la certezza è Caprari, mentre sono in ballottaggio Petagna e Dany Mota come prima punta.

L’Inter invece naturalmente è reduce dalla grande vittoria contro il Napoli e tatticamente avremo un modulo 3-5-2 anche per Simone Inzaghi, con molte conferme ma anche qualche possibile novità rispetto a mercoledì. Vedremo Onana tra i pali e il ballottaggio tra Acerbi e De Vrij per completare la difesa a tre dei nerazzurri con Skriniar e Bastoni; a centrocampo ci aspettiamo di rivedere titolare Dumfries, favorito quindi su Darmian, mentre è ancora acciaccato Brozovic e di conseguenza ecco Barella, Calhanoglu nei panni del regista e Mkhitaryan nel cuore della mediana nerazzurra, infine a sinistra completerà il reparto Dimarco, favorito su Gosens. Infine, in attacco è giustamente intoccabile in questo momento Dzeko, mentre Lukaku e Lautaro Martinez non sono al top e quindi ci aspettiamo ancora una staffetta, resta da decidere chi sarà il titolare insieme al bosniaco.











