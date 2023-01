Probabili formazioni Serie A/ Dubbi e scelte degli allenatori, 18^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

La Serie A sta vivendo la sua diciottesima giornata di campionato, infatti la seconda parte di stagione dopo la lunghissima pausa per i Mondiali Qatar 2022 è iniziata subito a ritmi altissimi, tra la Serie A 2022-2023 e anche la Coppa Italia. Gennaio sarà un mese molto intenso (compresa la Supercoppa Italiana) e allora saranno molto importanti le mosse degli allenatori per quanto riguarda le probabili formazioni di Serie A in questo turno, con la gestione delle forze che potrebbe essere delicata a causa di molti impegni che sono arrivati dopo una lunga pausa.

Ricordiamo allora che le partite di Serie A ci terranno compagnia ampiamente oggi, perché nelle prossime ore ci saranno in programma tre sfide e poi si proseguirà anche nelle giornate di domenica e lunedì, dopo il grande anticipo che già ieri sera ha portato in campo Napoli e Juventus. Certamente, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 14 gennaio 2023, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questa 18^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI LECCE MILAN

La partita con cui apriamo la nostra panoramica sulle probabili formazioni di Serie A è Lecce Milan, perché la trasferta in Puglia si annuncia insidiosa per i rossoneri di Stefano Pioli, reduci dal beffardo pareggio contro la Roma e anche dall’eliminazione in Coppa Italia. Inoltre, il Milan deve fare i conti con la squalifica di Tonali e diversi infortunati; fermo restando il modulo 4-2-3-1, dovremmo vedere davanti al portiere Tatarusanu la coppia difensiva centrale formata da Kalulu e Tomori, mentre Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra giocheranno naturalmente come terzini. A centrocampo, in assenza di Tonali dovrebbe essere Pobega dal primo minuto insieme a Bennacer; scontata la presenza di Rafael Leao come ala sinistra, con il portoghese sulla trequarti dovrebbero essere Saelemaekers a destra e in posizione centrale Brahim Diaz, favorito su De Ketelaere. Infine, ecco Giroud che invece dovrà nuovamente essere in campo come prima punta.

Marco Baroni, alla guida di un Lecce che è in striscia positiva in campionato ormai da diverse giornata, si affiderà invece al solito modulo 4-3-3: in porta avremo Falcone, davanti a lui la difesa a quattro con Baschirotto e Umtiti centrali, mentre come terzini dovrebbero operare Gendrey a destra e Gallo a sinistra. Per quanto riguarda il centrocampo, è aperto il ballottaggio tra Maleh e Gonzalez; Blin potrebbe avere una maglia da titolare, con Hjulmand che agirà da regista e Askildsen che è una eccellente alternativa nella mediana salentina. Nel tridente offensivo spicca la presenza di Colombo, il cui cartellino è di proprietà del Milan e che sta facendo particolarmente bene a Lecce; potrebbe essere il centravanti, con Strefezza che sarà certamente titolare a destra mentre sull’altro versante Di Francesco è favorito su Banda.











