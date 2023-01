Probabili formazioni Serie A/ Dubbi e scelte degli allenatori, 19^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI SCENDE IN CAMPO?

La Serie A vive la sua diciannovesima giornata di campionato, ultimo turno del girone d’andata. Gennaio è un mese molto intenso (comprese la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana) e allora saranno molto importanti le mosse degli allenatori per quanto riguarda le probabili formazioni di Serie A in questo turno, con la gestione delle forze che potrebbe essere delicata a causa di molti impegni che sono arrivati dopo una lunga pausa e nel mezzo della campagna invernale del calciomercato, anche questa una variabile che per molti non può essere sottovalutata.

Probabili formazioni Salernitana Napoli/ Diretta tv: Kvaratskhelia è influenzato

Ricordiamo allora che le partite di Serie A ci terranno compagnia ampiamente fin da oggi, perché nelle prossime ore ci saranno in programma tre sfide e poi si proseguirà anche nelle giornate di domenica, lunedì e addirittura martedì in questo turno anomalo in quanto a calendario. Certamente, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 21 gennaio 2023, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questa 19^ giornata.

Probabili formazioni Inter Verona/ Quote: Federico Dimarco sfida il suo passato

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI VERONA LECCE

La partita con cui apriamo la nostra panoramica sulle probabili formazioni di Serie A è Verona Lecce, rispettando l’ordine cronologico. Negli scaligeri di mister Zaffaroni, che a gennaio hanno dato segni di ripresa e hanno retto con onore anche a San Siro, c’è il dilemma legato a Verdi, che è in lenta ripresa da un leggero fastidio muscolare. In attacco dovremmo comunque rivedere Kallon e Djuric, sostenuti dal trequartista Lazovic. Le fasce saranno occupate da Depaoli a destra e Doig a sinistra, anche perché è fermo Faraoni. Nel cuore della mediana sono favoriti Ilic e Tameze, la difesa a tre invece sarà guidata da Hien, con ai suoi fianchi Ceccherini e Dawidowicz davanti al portiere Montipò.

Probabili formazioni Serie A/ Quali scelte per Inzaghi e Zaffaroni? 18^ giornata

I salentini di Marco Baroni stanno bene e arrivano dal pareggio contro il Milan: nel Lecce torna arruolabile Ceesay, destinato tuttavia a partire dalla panchina perché come prima punta agirà ancora Colombo, con ai lati Strefezza e Di Francesco, il quale è favorito nel ballottaggio con Banda. In cabina di regia avremo Hjulmand nel cuore del modulo 4-3-3 del Lecce, affiancato dalle due mezzaliche dovrebbero essere Blin e Gonzalez, con Maleh prima alternativa. In difesa dovremmo invece vedere da destra a sinistra Gendrey, Baschirotto, Umtiti e Pezzella nel reparto a quattro davanti al portiere Falcone.











© RIPRODUZIONE RISERVATA