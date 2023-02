Probabili formazioni Serie A/ Dubbi e scelte degli allenatori, 22^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI SCENDE IN CAMPO?

La Serie A vive la sua ventiduesima giornata di campionato, che sarà il terzo turno del girone di ritorno e l’ultimo prima del grande ritorno delle Coppe europee, che diventeranno per molti la nuova variabile, dopo che la sessione invernale di calciomercato è andata definitivamente in archivio. Adesso quindi l’attenzione torna tutta sul massimo campionato e allora saranno molto importanti le mosse degli allenatori per quanto riguarda le probabili formazioni di Serie A in questo turno, nel quale naturalmente abbiamo assistito già al primo anticipo del venerdì, ma non mancheranno anche molte altre sfide intriganti.

Ricordiamo allora che le partite di Serie A ci terranno compagnia ampiamente fin da oggi, perché nelle prossime ore ci saranno in programma tre sfide e poi si proseguirà anche nelle giornate di domenica e lunedì in questo turno ancora una volta anomalo in quanto a calendario, ma ormai ci stiamo facendo l’abitudine a partite sempre più sparpagliate anche su quattro giorni. Certamente, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 11 febbraio 2023, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questa 22^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ATALANTA

La partita con cui apriamo la nostra panoramica sulle probabili formazioni di Serie A è Lazio Atalanta che potremo seguire in prima serata, perché ci sembra succulenta la sfida tra la Lazio che è attualmente quarta e l’Atalanta che è attualmente staccata di un solo punto dalla qualificazione per la prossima Champions League. Maurizio Sarri dovrebbe schierare i padroni di casa secondo il modulo 4-3-3 che prevede in porta Provedel, protetto dalla difesa a quattro con Lazzari (favorito su Hysaj), Casale, Romagnoli e Marusic da destra a sinistra; ecco poi che a centrocampo dovremmo vedere il terzetto formato da Milinkovic-Savic, Cataldi in cabina di regia e Luis Alberto, infine ecco il tridente con Felipe Anderson e Zaccagni ai fianchi del centravanti Immobile.

Per quanto riguarda l’Atalanta, il modulo di riferimento per mister Gian Piero Gasperini in questo momento è il 3-4-1-2, nel quale Musso è il portiere titolare protetto dalla retroguardia a tre formata da Toloi, Scalvini e uno tra Demiral e Djimsiti; a centrocampo invece non dovrebbero esserci dubbi su Hateboer come esterno destro e sulla coppia mediana con De Roon e Koopmeiners, mentre a sinistra Maehle è squalificato e allora indichiamo come titolare Ruggeri. Infine, anche in attacco la Dea avrà uno squalificato, cioè Muriel, quindi ecco Boga, che potrebbe essere favorito su Pasalic nel ballottaggio per la maglia da trequartista, alle spalle della coppia di attaccanti nerazzurri formata da Lookman e Hojlund, con Duvan Zapata come alternativa di lusso.











