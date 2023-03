Probabili formazioni Serie A/ Dubbi e scelte degli allenatori (25^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI SCENDE IN CAMPO?

La Serie A vive la sua venticinquesima giornata di campionato, che sarà il primo turno del mese di marzo e anche il sesto del girone di ritorno, quindi ci avviciniamo a due terzi del campionato e anche al ritorno delle Coppe europee dopo una sola settimana di pausa. Per il momento tuttavia l’attenzione torna interamente sul massimo campionato e allora saranno molto importanti le mosse degli allenatori per quanto riguarda le probabili formazioni di Serie A in questo turno, nel quale naturalmente abbiamo assistito già al primo anticipo del venerdì, ma non mancheranno anche molte altre sfide intriganti.

Ricordiamo allora che le partite di Serie A ci terranno compagnia ampiamente fin da oggi, perché nelle prossime ore ci saranno in programma tre sfide e poi si proseguirà anche nelle giornate di domenica e lunedì in questo turno ancora una volta anomalo in quanto a calendario, ma ormai ci stiamo facendo l’abitudine a partite sempre più sparpagliate anche su quattro giorni. Certamente, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 4 marzo 2023, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questa 25^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MILAN

La partita con cui apriamo la nostra panoramica sulle probabili formazioni di Serie A è Fiorentina Milan che potremo seguire in prima serata, perché ci sembra la più stuzzicante fra i tre anticipi del sabato. La Fiorentina di Vincenzo Italiano arriva dalla netta vittoria di Verona e dovrebbe scegliere il modulo 4-1-4-1, nel quale un ruolo di fondamentale importanza è quello affidato al regista basso davanti alla difesa, cioè il marocchino Amrabat, perno della manovra dei viola. In porta troverà spazio Terracciano, protetto da una difesa a quattro con Dodò terzino destro, Martinez Quarta e Igor che potrebbero essere i due centrali considerati gli acciacchi di Milenkovic, infine Biraghi che agirà come sempre a sinistra. Detto di Amrabat, avranno una posizione invece più avanzata gli altri quattro centrocampisti gigliati: a sinistra Nico Gonzalez, poi ecco il grande ex Bonaventura, Barak e infine l’altro ex Saponara, che è però in ballottaggio con Kouamé. Infine, Cabral in questo momento potrebbe essere favorito su Jovic come prima punta viola.

Dall’altra parte abbiamo il Milan del grande ex Stefano Pioli, che nelle ultime settimane si è rilanciato e arriva da una preziosa vittoria contro l’Atalanta nella scorsa giornata. Seconda maglia da titolare per Maignan, che era tornato in porta già domenica scorsa; il modulo è ormai il 3-4-1-2 e nella difesa a tre dovrebbero trovare posto Kalulu, l’emergente Thiaw e Tomori; ecco poi a centrocampo Messias come esterno destro, Tonali e si spera il ristabilito Bennacer a formare la coppia centrale, con Pobega come alternativa all’algerino considerata la squalifica di Krunic, mentre naturalmente Theo Hernandez agirà sulla corsia di sinistra; passiamo infine in attacco, dove Brahim Diaz è favorito su De Ketelaere come trequartista, mentre al fianco di Giroud ci sarà Rebic, stante l’assenza forzata di Rafael Leao, altro squalificato di spicco per il Milan.











