Probabili formazioni Serie A/ Dubbi e scelte degli allenatori, 26^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI SCENDE IN CAMPO?

La Serie A vive la sua ventiseiesima giornata di campionato, che sarà il secondo turno del mese di marzo e anche il settimo del girone di ritorno, quindi siamo ormai a due terzi del campionato e anche nel bel mezzo di settimane molto intense pure per il programma delle Coppe europee. Per il momento tuttavia l’attenzione torna interamente sul massimo campionato e allora saranno molto importanti le mosse degli allenatori per quanto riguarda le probabili formazioni di Serie A in questo turno, nel quale naturalmente abbiamo assistito già al primo anticipo del venerdì, ma non mancheranno anche molte altre sfide intriganti.

Ricordiamo allora che le partite di Serie A ci terranno compagnia ampiamente fin da oggi, perché nelle prossime ore ci saranno in programma tre sfide e poi si proseguirà anche nelle giornate di domenica e lunedì in questo turno ancora una volta spalmato su quattro diversi giorni in quanto a calendario. Certamente, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 11 marzo 2023, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questa 26^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ATALANTA

La partita con cui apriamo la nostra panoramica sulle probabili formazioni di Serie A è Napoli Atalanta che potremo seguire nel tardo pomeriggio, perché ci sembra naturalmente la più stuzzicante fra i tre anticipi del sabato. I partenopei di mister Luciano Spalletti devono reagire subito alla sconfitta subita nella scorsa giornata contro la Lazio e allora ecco in campo la formazione migliore possibile, a cominciare da Meret in porta, protetto dalla difesa a quattro formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Olivera da destra a sinistra; si va sul sicuro anche a centrocampo con il terzetto formato da Zambo Anguissa, Lobotka e Zielinski, anche se resta valida anche l’opzione Elmas; anche in attacco nulla di nuovo, con il ballottaggio Lozano-Politano a destra per decidere chi affiancherà Osimhen e Kvaratshkelia.

Per quanto riguarda invece gli ospiti dell’Atalanta, mister Gian Piero Gaspeirni è reduce da un modesto pareggio casalingo contro l’Udinese e per la trasferta a Napoli dovrebbe scegliere il modulo 3-4-1-2, con questi possibili undici titolari: Musso in porta, protetto dalla retroguardia a tre formata da Toloi, Demiral e Djimsiti; le assenze pesano molto a centrocampo e quindi la mediana sarà raffazzonata, con Maehle a destra, Ederson al fianco di De Roon nella coppia centrale e Ruggeri a sinistra, favorito su Soppy; altro ballottaggio sulla trequarti, con Boga favorito su Pasalic per giocare alle spalle dei due attaccanti, naturalmente Hojlund e Lookman.











