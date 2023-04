PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ Orsolini e Alex Sandro sono squalificati, 30^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: FOCUS SUGLI SQUALIFICATI

Naturalmente parlando delle probabili formazioni di Serie A bisogna ricordare anche quali sono i calciatori squalificati per questa trentesima giornata del massimo campionato. Già alcuni hanno scontato questo turno di stop nei due anticipi del venerdì, a cominciare da Cremonese Empoli, nella quale i lombardi non hanno avuto a disposizione Bianchetti, mentre Bastoni ha dovuto saltare la partita di prima serata, cioè Spezia Lazio.

Passando alle tre partite del sabato, ecco che il Bologna non avrà a disposizione per squalifica Orsolini: sarà un’assenza molto pesante per gli emiliani nella partita contro il Milan, mentre il conto degli squalificati sarà pesante soprattutto in Napoli Verona, con Ndombelé assente per i partenopei e Miguel Veloso e Magnani invece fermati dal giudice sportivo tra gli ospiti. Passando alle partite della domenica, ecco uno squalificato per parte in Torino Salernitana, cioè Schuurs per i padroni di casa e Coulibaly per gli ospiti, mentre in Sassuolo Juventus sarà squalificato Alex Sandro, completando così l’elenco dei giocatori che saranno assenti forzati dalle probabili formazioni di Serie A in questo turno di campionato di metà aprile. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

La Serie A vive la sua trentesima giornata di campionato, che sarà ormai l’undicesimo turno del girone di ritorno, quindi siamo in una fase sempre più calda del campionato e anche nel bel mezzo di settimane molto intense pure per il programma delle Coppe europee. Per il momento tuttavia l’attenzione torna interamente sul massimo campionato e allora saranno molto importanti le mosse degli allenatori per quanto riguarda le probabili formazioni di Serie A in questo turno, nel quale naturalmente abbiamo assistito già ai ben due anticipi del venerdì, ma non mancheranno anche molte altre sfide intriganti.

Ricordiamo allora che le partite di Serie A ci terranno compagnia ampiamente anche oggi, perché nelle prossime ore ci saranno in programma tre sfide e poi si proseguirà anche nelle giornate di domenica e lunedì in questo turno ancora una volta spalmato su quattro diversi giorni in quanto a calendario. Certamente, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 15 aprile 2023, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questa 30^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI INTER MONZA

La partita con cui apriamo la nostra panoramica sulle probabili formazioni di Serie A è Inter Monza, anche se il derby lombardo sarà in prima serata. Partita decisamente intrigante per più di un motivo, i nerazzurri ci arrivano con l’entusiasmo di nuovo alto dopo la bellissima vittoria sul campo del Benfica e Simone Inzaghi deve stare attento a gestire le forze, perché la Champions League è fondamentale ma altrettanto lo è arrivare tra le prime quattro in campionato. Fermo restando il modulo 3-5-2, potrebbe esserci spazio per De Vrij in difesa e per Gosens sulla fascia sinistra dal primo minuto, vedremo se il turnover darà spazio anche ad Asllani e Bellanova ed infine cosa comporteranno le rotazioni in attacco, magari con Lukaku dal primo minuto al posto di Dzeko.

Di fronte ci sarà il Monza di Raffaele Palladino, che arriva dal pareggio beffa di Udine e sta vivendo un finale di stagione ormai tranquillo, ma naturalmente con l’obiettivo di continuare a fare bella figura, con una dedica per Silvio Berlusconi che sarebbe certamente ancora più gradita se arrivasse dalla San Siro nerazzurra. Per gli ospiti brianzoli potremmo disegnare un modulo 3-4-1-2 molto italiano e con vari ex Inter, a cominciare dal portiere Di Gregorio; davanti a lui sono favoriti Marlon, Pablo Marc e Izzo per formare la difesa a tre, così come a centrocampo indichiamo da destra a sinistra Ciurria, Sensi, Rovella e Carlos Augusto nel quartetto titolare. Infine, il reparto offensivo del Monza potrebbe prevedere Pessina trequartista alle spalle dei due attaccanti Petagna e Caprari.











