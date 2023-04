PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ Cataldi e Calabria sono squalificati, 31^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: FOCUS SUGLI SQUALIFICATI

Nelle probabili formazioni di Serie A dobbiamo ricordare adesso che saranno assenti forzati i giocatori sono squalificati, li andiamo a ricordare in vista della trentunesima giornata del massimo campionato. Per quanto riguarda le tre partite del sabato, segnaliamo che la Lazio oggi pomeriggio non avrà a disposizione per squalifica Cataldi nella partita contro il Torino, mentre il conto degli squalificati sarà pesante nel delicato derby ligure per la salvezza Sampdoria Spezia, con Sabiri assente per i blucerchiati e Ampadu invece fermato dal giudice sportivo tra gli ospiti.

Passando alle partite della domenica, dobbiamo segnalare che su cinque incontri e quindi dieci squadre coinvolte ci sarà il solo rossonero Calabria fermato dal giudice sportivo e di conseguenza assente obbligato in Milan Lecce, completando così l’elenco dei giocatori assenti nelle rispettive formazioni, ma non per infortunio. Non ci saranno infatti squalificati nel grande posticipo del lunedì Atalanta Roma, così come non ve ne erano ieri nel primo anticipo Verona Bologna. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI SCENDE IN CAMPO?

La Serie A vive la sua trentunesima giornata di campionato, che sarà il dodicesimo turno del girone di ritorno. Siamo in una fase sempre più calda del campionato e nel bel mezzo di settimane molto intense pure per il programma delle Coppe europee. In questi giorni tuttavia l’attenzione torna interamente sul massimo campionato e allora saranno molto importanti le mosse degli allenatori per quanto riguarda le probabili formazioni di Serie A in questo turno, nel quale naturalmente abbiamo assistito già all’anticipo del venerdì, ma non mancheranno anche molte altre sfide intriganti.

Ricordiamo allora che le partite di Serie A ci terranno compagnia ampiamente anche oggi, perché nelle prossime ore ci saranno in programma tre sfide e poi si proseguirà anche nelle giornate di domenica e lunedì in questo turno ancora una volta spalmato su quattro diversi giorni in quanto a calendario. Certamente, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 22 aprile 2023, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questa 31^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA SPEZIA

La partita con cui apriamo la nostra panoramica sulle probabili formazioni di Serie A è Sampdoria Spezia, perché il derby ligure sarà delicatissimo per la salvezza. La Sampdoria di Dejan Stankovic arriva da un dignitoso pareggio sul campo del Lecce, che però dovrebbe servire davvero poco per il fanalino di coda della classifica. I blucerchiati dovrebbero scendere in campo con il modulo 3-4-2-1 nel quale identifichiamo come titolari Ravaglia in porta e davanti a lui i tre difensori Zanoli, Nuytinck ed Amione; a centrocampo invece dovremmo vedere Leris a destra, Winks e Rincon nel cuore della mediana e Augello come esterno sinistro; in attacco infine ecco Djuricic e Lammers (oppure Cuisance) sulla trequarti alle spalle di Gabbiadini.

Lo Spezia di Leonardo Semplici è invece reduce dal ko contro la Lazio ed è quartultimo, cioè proprio la squadra su cui le ultime tre fanno la corsa. Il modulo degli ospiti dovrebbe essere il 4-3-3 con Dragowski in porta e davanti a lui la difesa a quattro composta da Amian, Wisniewski, Nikolaou e Reca da destra a sinistra; a centrocampo due maglie sembrano assegnate ad Ekdal e Bourabia, mentre potrebbe esserci poi un ballottaggio fra Agudelo e Bastoni; infine Gyasi a destra e Nzola come centravanti sono certi nel tridente d’attacco, mentre l’ultima maglia potrebbe essere in dubbio a tre fra Verde, Shomurodov e Maldini.











