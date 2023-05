PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ Maehle e Thiaw squalificati di spicco, 35^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: FOCUS SUGLI SQUALIFICATI

Nelle probabili formazioni di Serie A bisogna anche ricordare che non saranno protagonisti i giocatori che sono squalificati per questa trentacinquesima giornata del massimo campionato. Nulla da segnalare in tal senso ieri sera in Lazio Lecce, il sabato ci riserverà invece indicazioni ben più significative fin da Salernitana Atalanta del pomeriggio, perché il giudice sportivo ha fermato il campano Bronn e l’orobico Maehle. Uno squalificato per parte anche nella seconda partita odierna, cioè in Spezia Milan, perchè sono fermi per motivi disciplinari Agudelo tra i padroni di casa e Thiaw per quanto riguarda i rossoneri.

Molto più tranquilla sarà in proporzione la domenica: uno squalificato ci sarà in Bologna Roma, dove infatti sarà assente forzato il rossoblù Posch, mentre in prima serata Juventus Cremonese vedrà il grigiorosso Pickel ai box perché fermato dal giudice sportivo, completando così l’elenco dei giocatori che saranno assenti obbligati in quanto squalificati dalle probabili formazioni di questa giornata di Serie A alla metà del mese di maggio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI SCENDE IN CAMPO?

La Serie A vive la sua trentacinquesima giornata di campionato, sedicesimo turno del girone di ritorno che arriva dopo una ricchissima settimana di Coppe europee, una variabile di cui tenere conto e che rende ancora più intensa questa fase sempre più calda del campionato, nel bel mezzo di settimane arricchite anche dalle Coppe europee oppure dalla Coppa Italia per tutte le squadre che sono ancora in corsa (e quest’anno sono tante). In questi giorni tuttavia l’attenzione torna interamente sul massimo campionato, saranno molto importanti le mosse degli allenatori per quanto riguarda le probabili formazioni di Serie A in questo turno, anche perché la gestione delle forze è determinante in questo lungo rush finale della stagione.

Ricordiamo allora che le partite di Serie A ci terranno compagnia ampiamente già oggi con ben tre anticipi (dopo quello già andato in scena ieri sera) e poi domani con altri cinque incontri, senza dimenticare che la chiusura di lunedì sarà con un ultimo posticipo. Certamente, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 13 maggio 2023, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questa 35^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA ATALANTA

La partita con cui apriamo la nostra panoramica sulle probabili formazioni di Serie A è Salernitana Atalanta, sia perché banalmente sarà la prima in ordine cronologico, sia perché entrambe le squadre hanno ancora obiettivi da raggiungere. La Salernitana di Paulo Sousa arriva dalla sconfitta di Empoli, per Paulo Sousa la salvezza vicina ma niente affatto garantita, il modulo di riferimento dovrebbe essere il 3-4-1-2 con dubbi soprattutto in attacco. In porta giocherà Ochoa, protetto dalla difesa a tre formata da Lovato, Daniliuc e Pirola; a centrocampo ecco da destra a sinistra Mazzocchi, Coulibaly, Vilhena e Bradaric, mentre Kastanos e Maggiore si giocano il posto da trequartista alle spalle dei due attaccanti, fra i quali la certezza Dia mentre si giocano il posto al suo fianco Botheim e Piatek.

Per quanto riguarda gli ospiti nerazzurri, la sconfitta casalinga contro la Juventus ha ovviamente complicato l’inseguimento di Gian Piero Gasperini e della sua Atalanta alla qualificazione per la prossima Champions League, che è comunque un obiettivo ancora possibile. Il modulo di riferimento sarà il 3-4-2-1 nel quale Toloi, Scalvini e Djimsiti comporranno la retroguardia a tre davanti a Sportiello; ecco poi a centrocampo Zappacosta a destra, i due mediani Koopmeiners e De Roon più Soppy a sinistra (è squalificato Maehle). Infine, dovremmo vedere Pasalic ed Ederson a supporto di Zapata, ma il grande ex dovrà vincere il ballottaggio con il veterano Muriel per giocare dal primo minuto.











