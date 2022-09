Probabili formazioni Serie A/ Dubbi e scelte degli allenatori, 7^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI SCENDE IN CAMPO?

La Serie A vive la sua settima giornata di campionato, arriviamo (almeno per le big) da un’altra intensa settimana con le Coppe europee e si tratta dell’ultimo turno dell’intenso inizio di campionato prima della pausa per le Nazionali, vedremo se ciò avrà conseguenze sulle probabili formazioni di Serie A. In ogni caso la curiosità è grande, perché finalmente si torna in campo e ci attendono partite spesso anche di notevole spessore nell’ultimo weekend di Serie A dedicato al campionato.

Le partite di Serie A ci terranno compagnia oggi – dopo un primo anticipo disputato ieri sera – perché nelle prossime ore ci saranno in programma ben tre anticipi, lasciando alla domenica le altre sei partite tra cui tutte quelle delle big più attese. Certamente, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 17 settembre 2022, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questa 7^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA EMPOLI

La partita con cui apriamo la nostra panoramica sulle probabili formazioni di Serie A è Bologna Empoli, dal momento che sarà la prima in ordine cronologico. Il Bologna è ormai nelle mani di Thiago Motta, che dovrebbe affidarsi al 3-5-2. Il capocannoniere Arnautovic stringerà i denti dopo il fastidio muscolare accusato domenica scorsa contro la Fiorentina e in attacco affiancherà Barrow oppure Orsolini. In mediana Dominguez affiancherà Soriano e Schouten, preferito a Aebischer e Moro. Gli esterni dovrebbero essere Kasius e Cambiaso, favoriti su De Silvestri e Lykogiannis. Terzetto di difesa composto infine da Posch, Medel e Lucumì davanti alla porta di Skorupski.

Per quanto riguarda l’Empoli di Paolo Zanetti, ecco che l’allenatore dei toscani dovrebbe dare continuità al tandem d’attacco composto da Satriano e Lammers con Pjaca alle loro spalle in un modulo 4-3-1-2, nel quale può ritrovare posto con Marin e Bandinelli dal primo minuto Grassi come mezzala, anche perché dopo la sconfitta contro la Roma è squalificato Akpa Akpro. La difesa vedrà titolari come centrali Luperto e Ismajli, sulle fasce invece agiranno Stojanovic e Parisi per completare il quartetto davanti a Vicario.











