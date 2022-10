Probabili formazioni Serie A/ Dubbi e scelte degli allenatori, 8^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

La Serie A vive la sua ottava giornata di campionato, arriviamo dalla sosta per le Nazionali ma adesso comincia un ciclo davvero intenso, con le Coppe europee e anche il campionato che avanzeranno a ritmi altissimi prima della successiva pausa per le Nazionali, che sarà naturalmente quella per i Mondiali Qatar 2022. Vedremo se ciò avrà conseguenze sulle probabili formazioni di Serie A fin da questo turno di ritorno in campo per i club dopo due settimane, in ogni caso la curiosità è grande, perché finalmente si torna in campo e ci attendono partite spesso anche di notevole spessore nel primo weekend di Serie A nel mese di ottobre.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI MILAN/ Diretta tv, Olivier Giroud come il vino buono

Le partite di Serie A ci terranno compagnia oggi perché nelle prossime ore ci saranno in programma ben tre anticipi con tante big subito in campo, poi avremo alla domenica altre sei partite più un ultimo posticipo lunedì sera. Certamente, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 1° ottobre 2022, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questa 8^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ROMA/ Diretta tv, Edin Dzeko sotto i riflettori

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI TORINO

La partita con cui apriamo la nostra panoramica sulle probabili formazioni di Serie A è Napoli Torino, dal momento che sarà la prima in ordine cronologico. Luciano Spalletti vorrà ripartire subito alla grande dopo la vittoria in casa del Milan, ma sarà privo di Politano e Osimhen. In attacco quindi Lozano sarà l’esterno destro del tridente mentre il ballottaggio per la prima punta coinvolgerà Raspadori e Simeone, con Kvaratskhelia a sinistra. A centrocampo il regista è Lobotka, che avrà Zielinski e Zambo Anguissa ai suoi fianchi. In difesa Rrahmani e Kim Min-Jae dovrebbero giocare al centro, con Di Lorenzo e Mario Rui terzini più Meret come portiere.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI TORINO/ Diretta tv, gioca Simeone o Raspadori?

Il Torino di Ivan Juric è invece reduce dalla sconfitta contro il Sassuolo e dovrà fare a meno di Vojvoda e Pellegri. Nel modulo 3-4-2-1 del tecnico croato la difesa sarà la solita: Milinkovic-Savic portiere, Schuurs comanderà la linea a tre nella quale agiranno ai suoi fianchi Buongiorno e Rodriguez, mentre la prima alternativa è Djidji. A centrocampo rientra Lukic, sulle fasce laterali invece avremo Singo a destra e Lazaro sulla corsia mancina, insidiato tuttavia da Ola Aina. Sulla trequarti Miranchuk potrebbe essere titolare sulla trequarti, ma toglierebbe una maglia a Radonjic o Vlasic (il primo rischiari più). Nel ruolo di centravanti non ci sono infine dubbi sul fatto che sarà Sanabria a iniziare la partita.











© RIPRODUZIONE RISERVATA