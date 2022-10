Probabili formazioni Serie A/ Dubbi e scelte degli allenatori, 9^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

La Serie A vive la sua nona giornata di campionato, arriviamo da una settimana con le Coppe europee e siamo ormai nel pieno di un ciclo davvero intenso, con le Coppe europee che torneranno pure settimana prossima e in generale anche il campionato avanzerà a ritmi altissimi prima della successiva e lunghissima pausa per i Mondiali Qatar 2022. Vedremo se ciò avrà conseguenze sulle probabili formazioni di Serie A fin da questo turno nel secondo weekend di ottobre, in ogni caso la curiosità è grande, perché finalmente si torna in campo e ci attendono partite spesso anche di notevole spessore a partire già dai tre anticipi del sabato.

Probabili formazioni Milan Juventus/ Quote: scelte “obbligate” (Serie A)

Ricordiamo infatti che le partite di Serie A ci terranno compagnia ampiamente già oggi perché nelle prossime ore ci saranno in programma ben tre anticipi con tante big subito in campo, poi avremo alla domenica altre sei partite ed infine un ultimo posticipo lunedì sera. Certamente, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 8 ottobre 2022, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questa 9^ giornata.

Probabili formazioni Sassuolo Inter/ Diretta tv: ancora vari dubbi (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA SAMPDORIA

La partita con cui apriamo la nostra panoramica sulle probabili formazioni di Serie A è Bologna Sampdoria, per valorizzare anche l’unico match di oggi che non prevederà alcuna big impegnata. Il Bologna di Thiago Motta arriva dalla pesante sconfitta sul campo della Juventus e potrebbe tornare alla difesa a tre con Posch, Medel e Lucumì davanti al portiere Skorupski. Il modulo quindi potrebbe essere un 3-4-2-1 con Dominguez e Schouten pronti ad agire nel cuore del centrocampo, con esterni De Silvestri a destra e Lykogiannis a sinistra. Infine, nel reparto offensivo rossoblù la soluzione più probabile vede Orsolini e Soriano sulla trequarti a sostegno del centravanti Arnautovic.

Probabili formazioni Milan Juventus/ Diretta tv: quanto assenti! (Serie A)

La Sampdoria arriva invece da una sconfitta ancora più pesante contro il Monza che ha portato anche all’esonero di Marco Giampaolo, sostituito da Dejan Stankovic. C’è grande curiosità per il debutto di Deki sulla panchina blucerchiata e dal punto di vista tattico la sua prima Sampdoria potrebbe schierarsi con un modulo 4-2-3-1 con Audero in porta e davanti a lui Bereszynski, Murillo, Colley ed Augello da destra a sinistra nella difesa a quattro; Rincon e Villar potrebbero formare la coppia nel cuore della mediana mentre sulla trequarti potrebbero agire Gabbiadini, Sabiri e Djuricic a sostegno della prima punta, che dovrebbe essere Caputo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA