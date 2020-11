Probabili formazioni Serie A/ Dubbi e scelte dei tecnici per le sfide (9^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI IN CAMPO NEL 9^ TURNO?

In vista di un nuovo fine settimana dedicato al primo campionato italiano, vogliamo ora andare a scoprire quali potrebbero essere le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie A. Già oggi, sabato 28 novembre 2020, daremo infatti il via alle sfide della nona giornata del turno di andata e da programma vediamo che ci attenderanno tre anticipi veramente importanti, a cui i tecnici dovranno dunque preparasi con grande attenzione. Considerato che pure in settimana abbiamo vissuto momento emozionati tra Coppa Italia e le coppe UEFA (Champions ed Europa League), capiamo bene che tra acciaccati e indisponibili, non sarà per tutti facile fissare il miglior 11 possibile. Non perdiamo altro tempo allora e andiamo a vedere, incontro per incontro e cominciando dalle sfide che ci faranno compagnia già oggi, quali saranno i dubbi e le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO INTER

Per la sfida che aprirà la nona giornata di campionato, possiamo dire che entrambi i tecnici non paiono troppo assillati da dubbi e ballottaggi: anzi, specie in casa neroverdi si può dire che le maglie siamo ormai già consegnate. A mettere in difficoltà De Zerbi sarebbe eventualmente l’indisponibilità di Caputo, ma senza il bomber sarà Raspadori il titolare in punta, con Boga e Berardi al fianco. Pochi dubbi anche per conte, che pure cambierà un poco le carte rispetto all’11 visto col Real Madrid: sarà confermata però la solita coppia in avanti Lukaku-Lautaro.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO JUVENTUS

Se oggi Inzaghi non farà fatica a segnare il suo 11 migliore, nonostante qualche defezione, sono maggior problemi in casa della Vecchia Signora, dove pure è sempre emergenza in difesa. Per Pirlo, sicuro di appena un solo difensore centrale a disposizione, si affacciano diverse possibilità: la migliore per il momento è il 4-4-2, modulo che pure ancora una volta escluderà Dybala dal gioco bianconero.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA VERONA

A Bergamo Gasperini oggi potrebbe far ruotare gli elementi in campo e dunque dare un poco di fiato a chi ha messo in scacco il Liverpool solo in settimana: fissato il 3-4-1-2 potrebbero oggi riposare Toloi, Romero e Pessina. Qualche problema lo registra Juric, che nei giorni scordi ha pure perso Kalinic per un problema muscolare: in attacco potrebbe allora esserci oggi spazio per Di Carmine, accompagnato da Zaccagni e Barak, anche se dalla panchina scalpita Colley, fresco di gol contro il Cagliari.



