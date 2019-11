Probabili formazioni Serie A/ Le mosse degli allenatori per la 12^ giornata

Alla vigilia di una nuova sosta per le nazionali, ecco che il primo campionato italiano torna di scena in questo fine settimana per le partite della 12^ giornata: tocca ora controllare le scelte per le probabili formazioni di serie A. Come al solito i tre punti messi in palio saranno davvero importanti e certo nessun tecnico vuole presentarsi a tale appuntamento impreparato: va però detto che per alcuni allenatori non sarà facile fissare le probabili formazioni di Serie A di questo fine settimana, dovendo anche gestire le forze in spogliatoio dopo un duro turno in Champions o Europa league. Andiamo allora a controllare partita per partita quali saranno le scelte dei tecnico per le probabili formazioni di Serie A per le sfide della 12^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA TORINO

Per la prima di Grosso in panchina delle rondinelle, dovrebbe essere ancora il 3-5-2 il modulo di riferimento, dove in attacco non mancheranno Balotelli e Donnarumma. Saranno due punte anche per i granata, con Verdi e Belotti di nuovo titolari in avanti.

PROBABILI FORMAZIONI INTER VERONA

Per le probabili formazioni di Serie A di questo turno Conte potrebbe di nuovo aver Sensi in campo dal primo minuto: con lui la mediana a 5 si completerà con Barella, Brozovic, Candreva e Biraghi. Sarà invece un reparto a 4 per il Verona, con Faraoni, Amrabat, Pessina e Lavozic titolari dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI GENOA

Per la 12^ giornata di campionato Ancelotti dovrebbe ritrovare Allan almeno per la panchina: difficile un ritorno da titolare per il centrale, che nel reparto a 4 in mediana lascerà spazio a Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz e Insigne. saranno invece solo due a porsi di fronte alla difesa per il Genoa di Motta con Schone e Lerager prima ipotesi.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI FIORENTINA

Per la sfida casalinga Maran non si discosterà dal classico 4-3-1-2, che vedrà titolari in attacco Joao Pedro e il grande ex Simeone. Ad accogliere il bomber ex viola Montella ha pronta una difesa 3 di fronte a Dragowski, con Milenkovic, Pezzella e Venuti titolari assicurati.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO LECCE

Dopo le fatiche di Europa league contro il Celtic, Inzaghi non dovrebbe discostarsi dal classico 3-5-2, ma sono ballottaggi aperti in attacco, date le condizioni critiche di Immobile, Correa e Caicedo: El Tucu però dovrebbe essersi rimesso dalla botta rimediata in settimana. Per il Lecce modulo a due punte in attacco, con Liverani che scommetterà ancora su Falco e Lapadula, in ottima forma negli ultimi incontri.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA ATALANTA

Per le probabili formazioni di Serie A, Ranieri dovrebbe comporre lo schieramento dei liguri secondo il 4-4-2, che in avanti vedrà i soliti Quagliarella e Gabbiadini. Risponderà la consueta difesa a tre dei Gasperini con Gollini tra i pali e il terzetto Toloi-Palomino-Masiello in avanti.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE SPAL

Ancora senza una guida ufficiale, in questo fine settimana Gotti non dovrebbe discostarsi dal collaudato 3-5-2, ma in questa situazione così confusa le certezze in casa bianconera sono ben poche. Sarà modulo speculare per la spal di Semplici, dove però non vedremo Igor, fermato dal giudice sportivo.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA ROMA

Ducali in campo secondo il consueto 4-3-3 e pronto ad affrontare, nonostante le gravi assenze, un ancor più deficitaria Roma, di ritorno poi dalla trasferta tedesca in Europa League. Sarà complicato per D’Aversa e Fonseca fare i conti dei giocatori disponibili.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MILAN

Per le probabili formazioni di Serie A non sono pochi i dubbi che si accendono per Sarri e Pioli: il primo dopo la sfida con il Lokomotiv Mosca dovrà valutare le condizioni di De Ligt e Cristiano Ronaldo, ancora in forse per un problema agli adduttori. Pioli invece ancora non ha trovato al perfetta quadra nello spogliatoio rossonero: non mancheranno ballottaggi vino agli ultimi minuti.



