Probabili formazioni Serie A/ Le mosse degli allenatori per la 15^ giornata

Questo fine settimana il primo campionato italiano torna protagonista ed è arrivato il momento di controllare quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie A, per le partite valide nella 15^ giornata del turno di andata. Siamo infatti ben impazienti di sconoscere le scelte degli allenatori: i tre punti messi in palio fanno gola e certo nessuno vorrà presentarsi ai big match di questo turno impreparato. Pure però non sarà sempre facile per tutti gli allenatori fissare un 11 titolare, considerati anche gli assenti, oltre che i prossimi impegni di alcuni club con le Coppe Uefa. Andiamo allora subito a vedere match per match, quali saranno le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA VERONA

Nella 15^ giornata di campionato Gasperini dovrà di nuovo fare a meno di Zapata: in attacco vedremo dunque la coppa Ilicic-Muriel con Gomez sulla tre quarti. Sarà 3-4-2-1 per il Verona di Juric, dove in avanti non mancheranno Di Carmine prima punta e Zaccagni-Verre ai lati.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE NAPOLI

Per le probabili formazioni di Serie A vi sono dubbi di modulo in casa campana, con Ancelotti indeciso tra il 4-4-2 e il 4-3-3 già visto contro il Bologna poco fa. Sarà ancora 3-5-2 per i friulani, che in avanti punteranno su Okaka e Nestorovski.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO JUVENTUS

Sarà 11 ufficiale per Inzaghi in questo big match della 15^ giornata, ma pure per Sarri, ansioso di riprendersi la vetta della classifica. Occhio però all’assenza annunciata di Khedira, out per problemi al ginocchio.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE GENOA

Per le probabili formazioni di Serie A, i giallorossi oggi non faranno a meno del classico 4-3-1-2, dove pure potremmo rivedere Majer: sarà poi un modulo speculare per il grifone, dove però Motta dovrà porre rimedio alle assenze di Zapata e Lerager.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO CAGLIARI

Spazio al 4-2-3-1 per il Sassuolo, che in questa domenica, si affiderà di nuovo a Caputo, Djuricic e Boga in attacco. Risponderà una difesa a 4 del Cagliari, con le maglie da titolari consegnate a Cacciatore, Klavan, Pisacane e Pellegrini.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL BRESCIA

Al mazza gli estensi punteranno sul classico 3-5-2, che in mediana vedrà in campo dal primo minuto Cionek, Valoti, Missiroli, Kurtic e Reca: sarà al contrario uno schieramento a tre per la mediana dei bresciani, con i soliti Bisoli, Tonali, Ndoj sempre titolari.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO FIORENTINA

All’Olimpico toro in campo nella 15^ giornata con il 3-5-2, dove però potrebbe mancare l’acciaccato Belotti, non al top della condizione. Sarà modulo speculare per i viola, dove invece in attacco vedremo il duo Vlahovic-Chiesa, ma con Boateng pronto dalla panchina nel caso in cui l’azzurro non dovesse farcela.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA PARMA

Per le probabili formazioni di Serie A, Ranieri in questo fine settima scommetterà di nuovo su Quagliarella, fresco di doppietta: al suo fianco spazio per uno tra Gabbiadini e Caprari. Sarà invece tridente offensivo per i ducali, con in campo dal primo minuto Kulusevski, Gervinho e l’appena rientrato Cornelius.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA MILAN

Al Dall’Ara pochi i dubbi di Mihajlovic per consegnare le maglie da titolari: tanti invece i punti di domanda di Pioli, che in ogni caso al centro della difesa dovrà fare a meno di Duarte, out fino a questa primavera.



