Probabili formazioni Serie A/ Le mosse degli allenatori per la 21^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: QUALI SCELTE DEGLI ALLENATORI?

L’analisi delle probabili formazioni di Serie A ci conduce oggi attraverso le partite della 21^ giornata: c’è già stata Fiorentina Inter ma il programma prosegue con grandi sfide, che dunque ci terranno compagnia a partire da sabato 6 febbraio. Vediamo subito come l’anticipo delle ore 18:00 sia di tutto rispetto: Juventus Roma ci ripropone i bianconeri che hanno giocato la semifinale di andata in Coppa Italia e che, forti di una buona ripresa in campionato, sperano adesso di prendersi una vittoria che significherebbe operare il sorpasso in classifica ai danni dei giallorossi, prendendosi il terzo posto.

Sta bene anche la Roma però, e lo ha dimostrato domenica sera con un gran primo tempo nel quale ha rifilato tre gol al Verona, dando la sensazione di poter dilagare; questa dell’Allianz Stadium sarà peraltro la prima partita cui assisteremo per questa 21^ giornata – la seconda, contando appunto l’anticipo – e allora andiamo subito a vedere quello che potremmo aspettarci sui vari campi con la lettura approfondita delle probabili formazioni di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: JUVENTUS ROMA

Juventus Roma dunque: Andrea Pirlo ha ormai le idee chiare sul suo 4-4-2 e vuole cambiare il meno possibile, ma sarà costretto a farlo in mezzo perché Bentancur è squalificato. Dunque McKennie potrebbe spostarsi in mezzo con Arthur, liberando la fascia destra per Kulusevski; davanti giocheranno Morata e Cristiano Ronaldo con Federico Chiesa che di fatto completa il tridente, in difesa più Bonucci che De Ligt e più Danilo che Frabotta o Alex Sandro. Nella Roma invece mancheranno Lorenzo Pellegrini e Dzeko: da valutare Smalling che eventualmente sarà sostituito da Kumbulla, lo stop dei due capitani ci farà vedere subito El Shaarawy, tornato in questa finestra di calciomercato, che prenderà la trequarti insieme a Mkhitaryan con Borja Mayoral schierato da prima punta. In mezzo non si cambia: giocano ancora Villar e Veretout, Karsdorp e l’ex Spinazzola agiranno sulle corsie laterali con l’olandese che sta crescendo partita dopo partita.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: GENOA NAPOLI

Pian piano il Genoa sta recuperando i suoi infortunati, ma soprattutto è in grande striscia: Davide Ballardini ha spostato Radovanovic al centro della difesa e arretrato Criscito, e trovato un grande aiuto in Strootman che fa la differenza in mediana. Con lui ci saranno ancora Badelj e Zajc, con lo sloveno che porta tanta qualità; Destro è ovviamente intoccabile ma lo è anche l’uzbeko Shomurodov, mentre Zappacosta e Czyborra percorreranno le corsie laterali. Nel Napoli è ancora out Mertens, e per lui sta diventando un calvario; Osimhen è disponibile ma la sensazione è che Gennaro Gattuso voglia puntare ancora su Petagna come centravanti. Il modulo dovrebbe tornare il 4-2-3-1: significa avere Demme e Bakayoko come cerniera davanti alla difesa e avanzare la posizione di Zielinski, che fluttuerà tra le linee con il supporto di Lozano e Lorenzo Insigne che partiranno dagli esterni.



