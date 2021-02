Probabili formazioni Serie A/ Le mosse degli allenatori per la 22^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE MOSSE PER LA 22^ GIORNATA

Alla vigilia di un nuovo turno per il primo campionato nazionale, ecco che tocca ora andare a curiosare nelle mosse e scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Serie A, in vista delle sfide della 22^ giornata. Siamo infatti ben curiosi di scoprire ballottaggi e dubbi in corso in tutti gli spogliatoi: anche questo fine settimana infatti ci attendono alcuni big match davvero imperdibili, dove agli allenatori davvero non sarà concesso alcun margine di errore. A partire dagli schieramenti da utilizzare. Dopo i due impegni infrasettimanali di Coppa Italia, già in questo fine settimana ci faranno compagnia altri incontri di gran prestigio, come la sfida Napoli-Juventus di questa sera e la partita Inter-Lazio prevista invece solo domenica: quali saranno dunque i protagonisti che si metteranno in luce? Per scoprirlo, andiamo allora a vedere match per match, e a partire dagli incontrI che ci faranno compagnia oggi, sabato 13 febbraio 2021, quali saranno le scelte e i dubbi degli allenatori, per le probabili formazioni di Serie A, nella 22^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO GENOA

Per la sfida casalinga, Nicola dovrebbe puntare tutto ancora sul 3-5-2, dove pure a centrocampo sarà spazio da titolare per Rincon e il volto nuovo Mandragora, come anche per Lukic: in corsia dovrebbero farsi trovare pronti Murru e Scingo, ma attenzione ad Ansaldi, che scalpita dalla panchina. Schieramento a 5 anche per il Genoa, dove però assente annunciato sarà Badelj, squalificato dopo il match contro il Napoli. Senza il mediana potrebbe essere spazio per Rovella al centro, con Strootman e Zajc al fianco: Zappacosta e Czyborra rimangono le prime scelte per le fasce esterne di reparto.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI JUVENTUS

Nel big match della 22^ giornata, per Gattuso sono soliti problemi in difesa come in attacco: nel reparto arretrato infatti pesano le assenze di Manolas e Koulibaly, mentre in avanti ancora non rivedremo Mertens (anche se ci sono chance di maglia da titolare per Osimhen). Nessun grande problema invece per Pirlo, che pure dovrebbe optare per un limitato turnover oggi, rispetto all’11 visto in Coppa contro l’Inter solo pochi giorni fa: sarà comunque confermato il 4-42 come modulo iniziale.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA MILAN

Per le probabili formazioni di Serie A, oggi Mister Pioli non dovrebbe riservarci grandi novità nello schieramento rossonero: pure va detto che a centrocampo potremmo finalmente rivedere, dopo quasi due mesi di stop, Ismael Bennacer, chiaramente in coppia con Kessie per il centrocampo. Sarà mediana a tre per i liguri, dove invece Italiano si affiderà a Maggiore, Ricci e Pobega: occhio però a quest’ultimo, già titolare col Sassuolo, che rimane in ballottaggio con Estevez dal primo minuto.

