Probabili formazioni Serie A/ Le mosse dei tecnici per i match della 30^giornata

Siamo alla vigilia di un nuovo, intenso e spettacolare turno del primo campionato italiano, e pure serve ora andare a controllare da vicino quali saranno le mosse degli allenatori anche per le probabili formazioni di Serie A, per le sfide di questa 30^ giornata. Anche perché in questo bollente turno, pure sono previste sfide imperdibili, dal Derby della Mole tra Juventus e Torino, fino allo scontro tra Lazio e Milan: e non dimentichiamo lo scontro salvezza di domani tra Udinese e Genoa come il big match tra Napoli e Roma. Partite a cui gli allenatori dovranno essere ben preparati, anche se magari dovranno pure fare i conti con diverse assenze di peso nei rispettivi spogliatoi. Siamo dunque ben curiosi di esaminare da vicino, match per match, quali saranno le scelte dei tecnici per le probabili formazioni di Serie A, a cominciare dai tre anticipi della 30^ giornata, che saranno di scena proprio oggi, sabato 4 luglio.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS TORINO

Per il Derby della Mole, chiaramente sia Sarri che Longo hanno preparato con grandissima cura i rispettivi schieramenti. In casa bianconera sarà allora via libera al 4-3-3, dove in attacco non mancheranno Dybala e Cristiano Ronaldo, ma Higuain potrebbe lasciare il posto a Bernardeschi, per completare il trittico. Longo invece per il Toro dovrebbe scommettere ancora sulle due punte per il suo reparto offensivo e dunque vedremo titolari questa sera in campo Belotti, in compagnia di uno tra Verdi e Zaza (sempre che non si viri al tridente all’ultimo).

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO LECCE

Per le probabili formazioni di Serie A e la sfida tra Sassuolo e Lecce, ecco che sia De Zerbi che Liverani oggi non ci offriranno grandissime sorprese nello stilare il rispettivo 11. Oggi gli emiliani saranno infatti in campo con il consueto 4-2-3-1, dove in attacco non mancherà di certo Gregorie Defrel, autore di una bellissima doppietta solo pochi giorni fa contro la Fiorentina. Parecchie riconferme poi anche nello schieramento dei pugliesi, dove Liverani pure dovrà fare attenzione a rimediare alle tante assenze annunciate. Già in attacco ad esempio mancherà Lapadula, e sarà l’ex del match Babacar a fare da prima punta per i giallorossi, con Saponara e Falco sulla trequarti.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MILAN

Alla vigilia della 30^ giornata, sono poi grandi dubbi per le probabili formazioni di Serie A per Inzaghi: nel turno il tecnico della Lazio non avrà a disposizione Caicedo e Immobile e con solo Correa a disposizione in attacco, dunque sarà costretto a rivoluzionare completamente il reparto offensivo. Non così Stefano Pioli, che invece oggi all’Olimpico potrebbe anche ritrovare dal primo minuto Zlatan Ibrahimovic: lo svedese è già sceso in campo pochi giorni fa con la Spal ed è impaziente di mettersi in mostra.



