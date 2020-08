Probabili formazioni Serie A/ Le mosse dei tecnici per i match della 38^ giornata

Si accende la 38^ e ultima giornata del primo campionato italiano ed è subito tempo di esaminare le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie A, per questo ultimo banco di prova di questa tormentata stagione 2019-20. Siamo ben impazienti di conoscere tutte le mosse degli allenatori in vista di questo fine settimana, sia per quelli che ancora hanno motivo per cui lottare, come di chi invece non ha altro da chiedere alla stagione se non una buona conclusione e dunque potranno osare qualche esperimento in più. In ogni caso siamo certi che anche in questa ultima giornata di campionato lo spettacolo sarà tanto, anche perchè sono stati messi in programma big match di grande prestigio, già da questo sabato sera, dedicato agli anticipi del turno. Andiamo allora a controllare da vicino dubbi e scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Serie A, a cominciare dai primi prestigiosi anticipi della 38^ giornata di campionato.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA SAMPDORIA

Per l’ultima sfida in Serie A, le rondinelle dovrebbero scendere in campo con il 4-4-2, che vedrà titolari in attacco Aya e Torregrossa, visto che Donnarumma non è al top della condizione. Sarà un attacco a due punte anche per la Sampdoria: qui Ranieri si affiderà naturalmente alla coppia Quagliarella-Gabbiadini, anche se rimane a disposizione della panchina il giovane Bonazzoli, ormai recuperato dopo anche l’ultimo acciacco.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA INTER

Per il big match di Bergamo Gasperini ha pronto un ottimo 3-4-2-1 pieno di titolari per affrontare Antonio Conte: questa sera infatti rimangono pronti in attacco Zapata e il Papu Gomez, come anche Muriel (con Pasalic pronto a fare da jolly dalla panchina). Sarà un attacco a due punte quello dell’Inter: qui rimane imprescindibile Romelu Lukaku, ma al fianco del belga è ballottaggio tra Alexis Sanchez e Lautaro Martinez per la maglia da titolare.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ROMA

Per le probabili formazione di Serie A della 38^ giornata, Sarri alla vigilia non ha escluso di attingere a piene mani dalla primavera come dalla squadra U23 della Juventus, per sopperire alle tante assenze annunciate. Non ha di questo problema il rivale Paulo Fonseca, che conta tra gli indisponibili solo l’infortunato Pellegrini e Mancini, che ha rimediato un turno di stop dopo la partita con il Torino.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN CAGLIARI

Sono dubbi di modulo per Zenga in vista della trasferta milanese: non ha di questi problemi il rossonero Pioli, a cui pure sarà chiesto di fare una magia per sopperire alla possibile assenza di Davide Calabria, sofferente per un risentimento muscolare. Senza il terzino, nella difesa del Diavolo sarà probabilmente arretrato Saelemaekers, con Gabbia e Kjaer al centro e il solito Theo Hernandez collocato a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LAZIO

Per il big match del San Paolo imprescindibile nell’11 di Inzaghi Ciro Immobile, re del gol della Serie A e contendente della Scarpa d’oro 2020: con il bomber biancoceleste nel 3-5-2 ci sarà spazio per uno tra Correa e Caicedo. Sarà invece un attacco a tridente per il Napoli di Gattuso, che ritrova dopo la squalifica scontata contro l’Inter Dries Mertens: il belga dunque sarà titolare al suo fianco non mancheranno Politano e il capitano Insigne.



