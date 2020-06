Probabili formazioni Serie A/ Le mosse dei tecnici per i recuperi della 25^ giornata

Finalmente si riaprono i battenti del primo campionato italiano, dopo oltre tre mesi di stop allo sport ed è dunque tempo, prima di poter dare la parola al campo, di andare anche a controllare le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie A, sia pure per i match di recupero della 25^ giornata di campionato, con cui la stagione ripartirà. Dopo lungo digiuno (oltre ai timori che la Serie A potesse pure non ripartire dopo la pandemia) dunque siamo impazienti di analizzare mosse e tattiche degli allenatori, il cui lavoro per questo finale di stagione non sarà affatto facile: come è noto è previsto un calendario serratissimo per la ripresa della stagione e sarà difficile gestire i propri giocatori, a forte rischio d’infortunio. Ma procediamo per gradi e andiamo a controllare per i match di recupero della 25^ giornata di campionato, le scelte dei tecnici per le probabili formazioni di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO PARMA

Per il debutto del Tori nella seconda parte della stagione di campionato, Longo potrebbe anche proporci un’interessante novità tattica, come il 4-4-2 ben sperimentato durante i primi allenamenti dopo il lockdown. Nessuna sorpresa invece per 11 dei ducali, dove però sarà Colombi ad agire tra i pali.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA CAGLIARI

Per le probabili formazioni di Serie A, Juric dovrebbe confermare il classico 3-4-2-1, pieno di titolari. Avrà invece qualche problema in più Zenga e il Cagliari, dove non sono pochi gli infortunati conclamati e pure i casi dubbi: di certo oggi mancherà pure Joao Pedro, squalificato dopo la sfida con la Roma.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SASSUOLO

Qualche accecato da tenere d’occhio alla vigilia del match, ma per la sfida di Bergamo Gasperini conta di mettere in campo tutti i suoi titolari, specie in mediana dove non mancheranno Hateboer, Fruler, De Roon e Gosens. Pochi dubbi anche per l’11 di De Zerbi, dove però a centrocampo saranno Locatelli e Obiang, con Djuricic appena avanzato.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SAMPDORIA

Benché i nerazzurri siano già scesi in campo per la Coppa, Conte domani a San Siro non avrà problemi a rimettere dal primo minuti i soliti titolari, come l coppia da gol Lukaku-Lautaro. Anche Ranieri scommetterà solo sui giocatori più in forma e ipotizzando il 3-5-2 per la ripartenza, le maglia da titolari in attacco saranno concesse a Quagliarella e Gabbiadini.



© RIPRODUZIONE RISERVATA