Probabili formazioni Serie A/ Le mosse dei tecnici per le sfide della 27^ giornata

Dopo gli emozionanti recuperi della 25^ giornata, con cui la stagione calcistica del promo campionato è ripartita dopo l’emergenza sanitaria, ecco che è tempo che la Serie A torni a giocare a ranghi completi e già oggi si accenderanno le prime sfide della 27^ giornata: vediamo quali potrebbero essere le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie A. Diciamo subito che già in vista di questi primi match sono tanti i dubbi che affollano i vari spogliatoi del primo campionato: alcuni club sono scesi in campo solo tre giorni fa, e in molte società pure si sono registrati acciacchi e infortuni proprio nelle ultime settimane di preparazione e certo i tempi serrati con cui si torna in campo non aiutano nel recupero. Andiamo dunque ad analizzare già per i primi match della 27^ giornata, i dubbi e le mosse degli allenatori, per le probabili formazioni di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA BRESCIA

Per le probabili formazioni di Serie A della 27^ giornata, ecco che sia Iachini che Lopez paiono avere le idee ben chiare su a chi assegnare le maglie da titolari, specie in attacco, che per entrambi sarà a due punte. Ecco che allora per i viola si faranno pronti dal primo minuto Chiesa e Vlahovic, mentre dovrebbe toccare alla coppia Torregrossa-Donnarumma completare lo schieramento delle Rondinelle, dove certo mancherà Balotelli.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE MILAN

Al via del Mare Liverani ha pronto un 4-3-2-1 colmo di titolari per affrontare un nemico temibile come il Milan. Già nella difesa giallorossa oggi non mancheranno Rispoli, Lucioni, Rossettini e Calderoni, con Gabriel (ex del match) pronto tra i pali per affrontare l’attacco del Diavolo. Che pure sarà privo di Zlatan Ibrahimovic, ancora in infermeria: qui vedremo allora dal primo minuto Leao, con Rebic e Castillejo usati sull’esterno e Calhanoglu titolare sulla tre quarti.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA JUVENTUS

Per le probabili formazioni di Bologna Juventus, ecco che sono davvero pochi i ballottaggi in corso nella metà campo rossoblu. Qui Mihajlovic infatti non rinuncerà al classico 4-2-3-1, dove vedremo in attacco Palacio prima punta, con Barrow e Orsolini sull’esterno e Soriano usato sulla tre fiati. Sarà classico tridente offensivo per Sarri, che ancora non avrà a disposizione l’infortunato Higuain: pronti però Cristiano Ronaldo e Dybala, come pure Douglas Costa (in dubbio però con Cuadrado).



© RIPRODUZIONE RISERVATA