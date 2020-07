Probabili formazioni Serie A/ Le mosse dei tecnici per le sfide della 29^ giornata

Siamo ormai nel vivo della 29^ giornata della Serie A: oggi, mercoledì 1 luglio e domani 2 luglio infatti saranno protagoniste in campo le restanti otto sfide che compongono questa bollente giornata della ripresa del campionato ed è dunque arrivato il momento di analizzare da vicino le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie A. Qui infatti le cose cambiano in fretta: scesi in campo per la giornata precedente solo lo scorso fine settimana, ecco che per l’ennesimo turno infrasettimanale del campionato, tutti i tecnici dovranno fare i conti con assenti dell’ultimo secondo e acciaccati per fissare il proprio undici. Con un solo giorno di riposo effettivo infatti vi è davvero ben poco tempo per recuperare: gli allenatori dovranno dunque essere bravi a trovare nuove soluzioni tecnici ed ad attingere con sapienza dalla panchina, sfruttando anche i 5 cambi concessi alla ripresa del campionato. Andiamo ora ad analizzare da vicino le mosse e le scelte, non che i dubbi degli allenatori per le probabili formazioni di Serie A, cominciando dalle sfide che saranno protagoniste oggi.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA CAGLIARI

In vista della sfida al Dall’Ara, Mihajlovic spera di recuperare Poli, apparso in difficoltà dopo la sfida contro la Sampdoria: altrimenti nella mediana a tre potremmo ritornare dal primo minuto Orsolini, Schouten e Medel. Sarà di contro un reparto a cinque per Zenga, dove le maglie cadranno a centrocampo sulle spalle di Nandez, Rog, Cigarini, Nainggolan e Pellegrini.

PROBABILI FORMAZIONI INTER BRESCIA

Per San Siro Conte deve decidere se utilizzare di nuovo Eriksen o concedere al danese un poco di riposo: se così fosse il tecnico non rinuncerà al 3-4-1-2, ma alle spalle delle due punte collocherà Borja Valero. Assente certo nell’11 di Lopez Balotelli e l’assenza del bomber non sai un problema: pronti sulle due punte Torregrossa e Donnarumma.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA SASSUOLO

Iachini non si discosterà dal classico 4-3-3, ma qui non vi saranno alcuni pezzi importanti come Vlahovic e Caceres (squalificati) come l’infortunato Kouamè. Poco male: in attacco vedremo Ribery e Chiesa, con in prima punta Patrick Cutrone. Sono infine maglie già consegnate anche nell’attacco del Sassuolo con Caputo prima punta e Boga e Berardi ai lati: uno tra Djuricic e Defrel si collocherà sulla trequarti.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE SAMPDORIA

Senza Lucioni, squalificato dopo il match con la Juventus, nella difesa a 4 di Liverani rivedremo dal primo minuto Rossettini, in compagnia dei soliti Donati, Meccariello e Calderoni. Sarà difesa a 4 anche per Ranieri, che invece si affiderà per lo scontro salvezza a Bereszynski, Yoshida, Colley e Murru.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL MILAN

Per le probabili formazioni di Serie A della 29^ giornata ecco che rivedere tra i convocati Zlatan Ibrahimovic, ma è possibile che lo svedese sieda ancora in panchina: pronti per Pioli Ante Rebic, Bonaventura e Castillejo, con Calhanoglu sulla trequarti. Attacco a due punte per la Spal con Valoti e Petagna.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA PARMA

Juric deve rivedere le cose nella difesa del suo Verona vista l’assenza per squalifica di Kumbulla: nel reparto a tre dunque stasera si faranno avanti Rrahmani, Dawidowicz e Gunter, ma pure rimane a disposizione Empereur. Sono ballottaggi in difesa anche per i ducali, con Darmian che lotta un posto a Laurini, e Bruno Alves in dubbio con Dermaku, nel reparto a 4.



© RIPRODUZIONE RISERVATA