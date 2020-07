Probabili formazioni Serie A/ Le mosse dei tecnici per le sfide della 34^ giornata

Siamo alla vigilia di un nuovo appassionante turno per il primo campionato italiano e occorre subito andare a vedere quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie A, degli incontri che ci allieteranno in questo fine settimana, interamente dedicato alla 34^ giornata. Siamo infatti ben curiosi di conoscer quali saranno le scelte dei tecnici, tenuto anche conto dei big match che ci attenderanno in questo fine settimana: dalla sfida bollente di anticipo tra Milan e Bologna, fino al big match che andrà in scena solo domani sera tra Roma e Inter, senza dimenticare poi il prestigioso incontro del Monday Night, che vedrà impegnati a Torino Juventus e Lazio. Sarà dunque un fine settimana imperdibile e pieno di colpi di scena: vediamo allora come si comporranno le probabili formazioni di Serie A per le sfide della 34^ giornata, a cominciare dei tre anticipi che ci faranno compagnia oggi, sabato 18 luglio 2020.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA ATALANTA

In vista della sfida al Bentegodi, Juric deve fare molta attenzione a stilare il suo 11 per le probabili formazioni di Serie A. Contro la Dea è pronto il solito 3-4-2-1 dove pure potrebbe mancare in difesa dal primo minuto Kumbulla, uscito anzitempo dalla sfida all’Olimpico per problemi muscolari: in tal caso saranno pronti in difesa davanti a Silvestri Rrhmani, Gunter e Empereur. Sarà difesa a tre anche per l’Atalanta di Gasperini, che pare imprendibile: oggi dal primo minuto dovrebbero farsi avanti Toloi, Palomino e Dijmsiti, quest’ultimo unico confermato rispetto allo schieramento sceso in campo con il Brescia pochi giorni fa

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI SASSUOLO

E’ allarme rosso nello spogliatoio di De Zerbi: alla vigilia del big match della Sardegna Arena il tecnico del Sassuolo perderà Berardi, Bouarabia, e Magnanelli, solo per decisione del giudice sportivo. E’ coperta poi ancor più corta per il Cagliari e Zenga, che oltre a non aver a disposizione Ionita, squalificato, pure ancora dovrà rinunciare agli infortunati Nainggolan, Oliva, Pavoletti e Luca Pellegrini. Non sarà dunque facile per i due allenatori fissare oggi un buon 11.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN BOLOGNA

Dopo il turno di squalifica osservato nella sfida con il Parma, per le probabili formazioni di Serie A della 34^ giornata di campionato, Pioli riabbraccia Saelemakers: il giovane belga è dunque oggi atteso come titolare in attacco in coppia con Ante Rebic e in compagnia di Hakan Calhanoglu, che invece si collocherà alle spalle di Ibrahimovic, prima punta. Sono maglie certe anche per Mihajlovic, che per l’attacco del Bologna dovrebbe puntare ancora una volta su Musa Barrow prima punta, Orsolini e Sansone ai lati e Soriano atteso titolare sulla trequarti dello schieramento rossoblu.



