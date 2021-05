Probabili formazioni Serie A/ Le mosse e i dubbi dei tecnici (34^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI IN CAMPO IN QUESTO FINE SETTIMANA?

Pronti a vivere un nuovo appassionante turno per il primo campionato nazionale, ci tocca ora andare a controllare anche le mosse degli allenatori per le probabili formazioni della Serie A, per le sfide della 34^ giornata che ci faranno dunque compagnia in questo fine settimana. Prima però di soppesare dubbi e scelte, serve precisare che non per tutti gli incontri sarà facile immaginare un 11 di partenza ben netto: ancora una volta assenti annunciati e giocatori in dubbio per vari acciacchi costringeranno gli allenatori a risolvere ballottaggi anche complicato, in momento poi così delicato della stagione come è il presente.

Riportato dunque un certo grado di incertezza, proviamo ad esaminare le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie A, per le prime sfide in programma oggi, sabato 1 maggio 2021, per la 34^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA SPEZIA

Per la sfida casalinga, Mister Juric dovrà far fronte in primis all’assenza annunciata di Ceccherini, out per decisione del giudice sportivo dopo la sfida con l’Inter: spazio allora a Gunter in difesa, con Dawidowicz e uno tra Dimarco e Magnani, davanti al numero 1 Silvestri. Difesa a 4 per lo Spezia con Erlic e Ismajli ancora titolari al centro: sull’esterno sarà spazio per Vignali, ma a sinistra Bastoni rimane in forse con Marchizza.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE INTER

Da valutare il ruolo di Messias nelle probabili formazioni di Crotone Inter: il rossoblu sarà attaccante al fianco di Simy (bomber in grandissima condizione, dopo la doppietta firmata contro il Parma). Nessun dubbio invece nell’attacco nerazzurra con Lukaku e Lautaro Martinez protagonisti per l’obbietto scudetto, anche se Alexis Sanchez rimane pronto in panchina.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN BENEVENTO

Per le probabili formazioni di Serie A Pioli dovrebbe recuperare dal primo minuto Zlatan Ibrahimovic, schierato in prima punta e accompagnato da Saelemaekers e Ante Rebic sull’esterno del reparto offensivo. A contrastare l’attacco del Diavolo la difesa a 3 del Benevento, con Caldirola, Glik e Barba, praticamente gli unici titolari rimasti a disposizione.

