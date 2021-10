Probabili formazioni Serie A/ Le mosse e i dubbi dei tecnici per la 9^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI IN CAMPO QUESTO SABATO?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Serie A in questo sabato 23 ottobre 2021: dopo anche gli anticipi di ieri, siamo ormai nel vivo della nona giornata del primo campionato ed è tempo di controllare da vicino mosse e scelte degli allenatori. Pure in vista di questo fine settima a non mancano i punti di domanda: parecchie big della Serie A solo in settimana sono state protagoniste nelle competizioni UEFA e pure non scordiamo che già la prossima ci attende un doppio turno di campionato.

Parecchi allenatori dovranno allora fare grande attenzione gestire le forze in rosa e non sarà facile trovare il giusto equilibrio (contando che pure saranno tanti i big match in questo weekend). Pure proviamoci e andiamo a vedere quali potrebbero essere le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Serie A, almeno per le prime sfide che ci accompagneranno questo sabato 23 ottobre 2021.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA EMPOLI

Per le probabili formazioni di Serie A, siamo davvero impazienti di scoprire quali saranno le prime mosse di Colantuono, nuovo allenatore dei granata. Il tecnico dovrebbe comunque puntare in partenza sul 3-4-1-2, che pure vede Gondo e Simy (questo in gol con lo Spezia pochi giorni fa) in attacco, sostenuti da Ribery: Ranieri, Di Tacchio, Coulibaly e Kechrida saranno a centrocampo. 4-3-1-2 invece per l’Empoli, che privo di Romagnoli, punterà su Tonelli in difesa con Viti al centro e al suo Stojanovic-Marchizza sull’esterno. A centrocampo Andreazzoli chiederà un sforzo a Ricci: Stulac e Zurkowski gli faranno compagnia.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA MILAN

Emergenza assenti in casa rossonera: Pioli tra il doppio impegno in coppa e giocatori acciaccati ha quasi le mani legate nel fissare il suo 11. Per la sfida al Dall’Ara comunque dovremo trovare uno tra Giroud e Ibrahimovic in attacco, con Rebic che comunque farà di tutto per tornare: in ogni caso Saelemaekers e Leao faranno da esterni di reparto, mentre Krunic rimane la prima scelta per la linea della trequarti (visto che Brahim Diaz è ancora in isolamento). Modulo a tridente per il club emiliano con Mihajlovic che confermerà Barrow dopo la rete all’Udinese come pure Soriano all’esterno dello schieramento: in prima punta non mancherà Arnautovic, anche se non mancano solide alternative.



