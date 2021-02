Probabili formazioni Serie A/ Le mosse e i dubbi per gli anticipi (24^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI IN CAMPO NELLA 24^ GIORNATA?

Siamo alla viglia di un nuovo appassionante turno per il primo campionato nazionale e dunque è arrivato il momento di considerare da vicino anche le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie A per le sfide di questa 24^ giornata. Davvero non vediamo l’ora di vivere intensamente anche questo fine settimana dedicato ai grandi del calcio italiano, visto che tra oggi e domani ci attendono incontri bollenti, dal derby tra Napoli e Benevento fino al big match tra Roma e Milan: pure va detto che alla vigilia non sarà sempre facile fissare il miglior 11, nonostante la posta in palio. Assenti e infortunati sono sempre all’ordine del giorno e pure non scordiamo che parecchi club in settimana hanno pure vissuto un duro turno nelle coppe UEFA: tutti fattori da tenere in considerazione, per forza di cose. Comunque proviamoci: andiamo dunque a esaminare le probabili formazioni della Serie A per i match della 24^ giornata, a partire dalle sfide che si accenderanno già oggi, sabato 27 febbraio 2021.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA PARMA

Per la prima sfida della 24^ giornata di serie A per questo sabato, ecco che entrambi gli allenatori paiono colti da diversi dubbi nel consegnare le maglie da titolari. Ecco che già in casa ligure è dubbio sull’utilizzo dal primo minuto di Nzola, come pure è vivo ballottaggio tra Estevez e Pobega a centrocampo. Per il Parma di D’Aversa è invece lotta tra Grassi e Cyprien per la maglia da titolare a centrocampo e pure in avanti non siamo sicuri che il tecnico dia spazio a Gervinho dal primo minuto, potendogli preferirei Mihaila.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA LAZIO

Nella sfida del Dall’Ara Mister Mihajlovic non si discosterà dal classico 4-2-3-1: qui però mancherà Hickey, dopo il rosso rimediato nell’ultimo turno contro il Sassuolo. In difesa dunque sarò spazio per De Silvestri e Dijks in corsia, come pure per Danilo e Soumaoro (mancherà anche l’infortunato Tomiyasu). Difesa a tre per la Lazio dove pure è vivo il ballottaggio tra Hoedt e Patric per un posto dal primo minuti: in ogni caso al suo fianco non dovrebbero mancare Acerbi e Musacchio.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA JUVENTUS

Tanti, fin tropo assenti nella metà campo bianconera: per le probabili formazioni di Serie A Pirlo ha davvero le mani legate, considerato che solo in difesa risultano assenti Chiellini, Bonucci e Cuadrado. Maggior libertà ha invece Juric che pure abbraccia Dimarco dopo il turno di squalifica: il difensore sarà titolare oggi al fianco di Hunter e Lovato, riconfermati dopo la prova col Genoa di pochi giorni fa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA