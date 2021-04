Probabili formazioni Serie A/ Le mosse e i dubbi per gli anticipi (30^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI IN CAMPO QUESTO WEEKEND?

Spazio alle probabili formazioni di Serie A: con oggi, sabato 10 aprile 2021 daremo il via alla 30^ giornata del primo campionato nazionale e dunque siamo davvero impazienti di scoprire mosse e dubbi degli allenatori per le partite che pure ci faranno compagnia questo fine settimana. Pure va subito detto che non sarà semplice fissare un 11 netto per tutti i club: non scordiamo che solo in settimana abbiamo assistito a ben due recuperi per il campionato e pure la Roma è stata protagonista in Europa league per i quarti, e che dunque alcuni allenatori dovranno fare maggior attenzione nel gestire la propria rosa. Senza scordare assenze annunciate e lungodegenti in infermeria, che purtroppo non mancano mai e anche in questo fine settimana potrebbero mettere in difficoltà parecchie società. Pur con tali premesse, è bene andare a controllare come potrebbero comporsi le probabili formazioni di Serie A, cominciando magari da quei match della 30^ giornata che ci faranno compagnia in questo sabato.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA CROTONE

Nella 30^ giornata di campionato, Italiano dovrebbe dare di nuovo spazio al classico 4-3-3 come schieramento, dove pure in attacco vi sarà chance dal primi minuto per Verde e Nzola, al fianco di Gyasi. Modulo a due punte nell’attacco degli squali, con Cosmi che puntare ancora su Simy (fresco di gol col Napoli) e Ounas: Messias dovrebbe collocarsi sulla linea della trequarti.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA MILAN

Parecchi assenti annunciati nella 30^ giornata per D’Aversa, che per disegnare il suo 11 non potrà avere a disposizione Brunetta, Zirkzee, Iacoponi, Osorio, Inglese, Sohm, Karamoh, Cyprien e Mihalia. Ecco che allora in attacco sarà per forza maglia da titolare per Pellè in punta, mentre sull’esterno dovremo vedere pronti Man e Gervinho. Classico 4-2-3-1 per Pioli, che invece in attacco ritrova, almeno tra i convocati, Leao e Diaz: i due dovrebbero comunque oggi collocarsi in panchina, in favore di Rebic e Castillejo, titolari sull’esterno del reparto, completato da Ibrahimovic come prima punta.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE TORINO

Per le probabili formazioni di Serie A, Gotti darà spazio al classico 3-5-2, dove pure in difesa si faranno avanti dal primo minuto Rodrigo Becao, Nuytinck e Bonifazi: occhio però a quest’ultimo, sempre in dubbio con Samir. Di fonte un attacco a due punte per Nicola con Belotti titolare e al fianco Antonio Sanabria: dopo la doppietta segnata con la Juventus è difficile rinunciare al bomber paraguaiano, anche se Zaza rimane pronto in panchina.



