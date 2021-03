Probabili formazioni Serie A/ Le mosse e i dubbi per le sfide della 26^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI IN CAMPO QUESTO WEEKEND?

Pur dopo un durissimo turno infrasettimanale, terminato solo giovedi scorso, ecco che il primo campionato torna a farci compagnia e dunque è tempo di esaminare le probabili formazioni della Serie A per le partite della 26^ giornata, in programma il 6 e il 7 marzo 2021. L’attesa verso queste sfide è grande considerato sia il valore degli scontro diretti che pure i punti messi in palio: pure però tra assenti e casi dubbi, non sarà semplice per gli allenatori fissare il miglior 11, tenuto poi conto che in settimana si è giocato e che già la prossima torneranno a farci compagnia anche le competizioni UEFA (che vedono interessate Juventus, Atalanta, Lazio, Milan e Roma). Pur con tutte le cautele del caso, proviamo comunque a esaminare match per match e a partire dalle sfide di oggi, sabato 6 marzo 2021, quali saranno le probabili formazioni di Serie A per la 26^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA BENEVENTO

Per la prima sfida della 26^ giornata, dobbiamo subito segnalare gli out annunciati in casa giallorossa di Letizia e Iago Falque, mentre Italiano ancora non avrà a disposizione Rafael. Pobega, Saponara e Mattiello. Non sarà dunque facile per i due tecnici fissare il miglior 11 possibile per questo delicato scontro salvezza.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE SASSUOLO

Dopo il buon pari strappato al Milan, Gotti potrebbe confermare gran parte del suo 11 anche per la sfida casalinga contro gli emiliani: i dubbi però non sono pochi considerato che Samir non è in condizione che Deulofeu rimane nel limbo, vista la condizione non ottimale. Se lo spagnolo (ex del match) dovesse dare forfait, dovrebbero venir di nuovo confermati dal primo minuto in attacco Nestorovski e Pereyra.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LAZIO

Tanti casi dubbi in casa bianconera alla vigilia del big match della 26^ giornata. Per il match di Torino Pirlo recupera De Ligt e Cuadrado, ma dei due solo il primo potrebbe trovare spazio dal primo minuto in difesa, con Demiral, Alex Sandro e Danilo. In attacco è ballottaggip tra il rientrante Morata e Kulusevsky, al fianco di CR7: lo spagnolo dà miglior risposte (lo abbiamo visto con lo Spezia), ma potrebbe essere saggio preservarlo in vista del prossimo scontro decisivo con il Porto in Champions.

© RIPRODUZIONE RISERVATA