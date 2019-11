Probabili formazioni Serie A/ Le mosse e le scelte degli allenatori (11^ giornata)

Eccoci ad un nuovo appuntamento con le probabili formazioni di Serie A: si gioca l’undicesima giornata a soli pochi giorni dal turno infrasettimanale che ha confermato la Juventus in testa alla classifica, spinto la Roma in quarta posizione e reso ancora più interessante la corsa all’Europa, così come una lotta per la salvezza nella quale la Sampdoria, che ha strappato un punto al Lecce, resta ultima in classifica e a caccia della prima vittoria. Adesso dunque andiamo a vedere quali possono essere le scelte degli allenatori per le dieci partite cui assisteremo, ricordando che avendo giocato poco fa potrebbe esserci ancora turnover e variazioni rispetto a quanto abbiamo visto tra martedì e giovedì.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA NAPOLI

Il big match dello stadio Olimpico vede Paulo Fonseca ancora in difficoltà con gli infortunati: Cengiz Under potrebbe avere qualche minuto ma in campo andrà ancora Perotti con Justin Kluivert e Zaniolo, Gianluca Mancini sostituisce Fazio al centro della difesa con Pastore in mediana. Manolas salta il grande ritorno a Roma: possibile conferma per Nikola Maksimovic al centro con Luperto a sinistra per il Napoli, Allan è infortunato e dunque in mediana dovrebbe esserci uno tra Zielinski e Elmas per affiancare Fabian Ruiz.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA INTER

Inter confermata rispetto a martedì, forse con il solo Biraghi che può avere spazio a sinistra; Antonio Conte non può prescindere dalla coppia Lautaro Martinez-Lukaku, così come da Gagliardini in mediana vista l’assenza di Sensi – prossimo al rientro. Mihajlovic potrebbe confermare Santander davanti ma scalpita il grande ex Palacio, saranno ancora Ibrahima Mbaye e Krejci ad agire come terzini nella difesa comandata da Danilo Larangeira.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO JUVENTUS

Juventus senza lo squalificato Rabiot, dunque possibilità per Emre Can se uno tra Khedira e Matuidi si riposerà. Torna titolare De Ligt, davanti si potrebbe rivedere Higuain assente contro il Genoa ma occhio anche a Douglas Costa, con il ritorno al 4-3-3. Nel Torino mancherà Nkoulou: da valutare chi ne prenderà il posto al centro della difesa (eventualmente Bremer), davanti si punta sul riscatto di Belotti con possibilità di essere in campo per l’ex Zaza, in mediana solito assetto ma attenzione a Lukic.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA CAGLIARI

Gian Piero Gasperini potrebbe puntare su Malinovskyi in mezzo al campo (per Freuler), con Muriel pronto a tornare dal primo minuto sostituendo Pasalic vista la probabile conferma di Alejandro Gomez e Ilicic, sugli esterni si candida Castagne mentre potrebbe tornare Palomino. Cagliari che ha solo certezze in questo momento: Nainggolan comanda il centrocampo con l’ausilio di Nandez, Giovanni Simeone e Joao Pedro sono reduci da tre gol complessivi al Bologna e dunque ci saranno.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA UDINESE

Sconfitta beffarda contro la Juventus, ma Thiago Motta si fida dei suoi effettivi: ballottaggio Pinamonti-Sanabria per affiancare Kouamé, in mezzo Radovanovic protetto da Schone (che gli dà una mano in regia) e Lerager. Udinese a caccia invece di certezze dopo aver incassato 11 gol in due partite: torna Opoku dalla squalifica e si riprende il posto in difesa, davanti Okaka se la gioca con Lasagna mentre in mezzo al campo agiscono Fofana e Mandragora.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA BRESCIA

Ivan Juric non dovrebbe cambiare il Verona che ha vinto a Parma, se non forse per Salcedo che verrà sostituito da Zaccagni o Pessina: Miguel Veloso ha dimostrato di aver recuperato dall’infortunio e sarà in mezzo al campo insieme a Sofyan Amrabat, mentre per Eugenio Corini a centrocampo ci sono Dimitri Bisoli e Romulo con Tonali, possibile ritorno della difesa a quattro con Cistana che potrebbe essere affiancato da Chancellor (se ce la farà) oppure dal veterano Gastaldello.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE SASSUOLO

Si prepara il ritorno di Marco Mancosu sulla trequarti in casa Lecce, dove Lapadula ha dato ottime risposte (gol a Genova) e dunque potrebbe essere confermato, al posto di Babacar o insieme a lui. Nel Sassuolo Roberto De Zerbi potrebbe operare la rivoluzione visti gli scarsi risultati; restano punti fermi Domenico Berardi e un Boga sopra le righe, sempre in attacco è vivo il ballottaggio tra Caputo e Defrel con il primo che ha bisogno di tornare al gol.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA PARMA

Oltre a Ribéry, alla Fiorentina mancherà German Pezzella: scalda i motori Ceccherini che sarà titolare nel 3-5-2 che non cambia, le certezze sono sempre Milenkovic, Castrovilli e Federico Chiesa mentre potremmo avere i primi minuti di Pedro. Parma che potrebbe ridare spazio ad Hernani in qualità di regista davanti alla difesa, o eventualmente il brasiliano può fare la mezzala al fianco di Scozzarella; da valutare gli infortunati in attacco, possibile conferma del tridente con Karamoh a destra e Gervinho da centravanti.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO

Nel Milan come sempre i ballottaggi sono offensivi: Piatek o Rafael Leao come prima punta, Suso insidiato da Castillejo a destra, Rebic cerca di essere finalmente protagonista. In mezzo Lucas Biglia o Bennacer, verso la conferma Kessie e Paquetà. Lazio che in questo momento non può fare a meno del capocannoniere Immobile, ma nemmeno della qualità di Luis Alberto e Milinkovic-Savic in mezzo; la difesa sarà comandata dall’ex Acerbi.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL SAMPDORIA

Leonardo Semplici continua a puntare sui gol di Petagna per la salvezza: l’attaccante gioca una partita da ex e dovrebbe essere ancora Floccari a spalleggiarlo, Igor può agire nei tre di difesa come anche sulla corsia sinistra, a destra dovrebbe esserci Strefezza. Nella Sampdoria Gaston Ramirez dovrebbe essersi guadagnato un posto come sparring partner di un Quagliarella in crisi realizzativa, a centrocampo testa a testa tra Ekdal e Ronaldo Vieira per la cabina di regia.



