Probabili formazioni Serie A/ Le mosse e le scelte degli allenatori (2^ giornata)

Siamo alla vigilia della seconda giornata del primo campionato italiano ed è quindi arrivato il momento di prendere in esame anche le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie A. Fissare le scelte di tutti i tecnici per questo fine settimana però non sarà cosa facile: alcuni giocatori non sono in condizione e pure il mercato estivo non è ancora terminato. Non dimentichiamo poi che in questa 2^ giornata sono attesi dei big match di lusso, dalla sfida a Torino tra Juventus e Napoli, fino al derby della Capitale tra Lazio e Roma. Andiamo allora a verificare quali saranno le probabili formazioni di Serie A allo studio per questo fine settimana.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN BRESCIA

Grandi dubbi e ballottaggi per lo schieramento dei rossonero: il KO con l’Udinese ha mostrato parecchi problemi che Giampaolo si deve affrettare a risolvere. Da valutare in questo senso l’inserimento del volto nuovo Bennacer al centro e il possibile ritorno al tridente offensivo senza trequartista.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS NAPOLI

Parecchi i ballottaggi aperti anche in casa della Vecchia Signora: sono infatti tanti i ∫che vogliono debuttare, ma appare complicato che Sarri dia spazio a tutti. Non vi sono invece grandi dubbi nello spogliatoio di Ancelotti, ma bisognerà valutare la possibilità di far debuttare in azzurro l’ultimo colpo di mercato Lozano.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ROMA

Per il derby della capitale Inzaghi ha le idee ben chiare: sarà∫l modulo di partenza, con Immobile sicuro della maglia da titolare, vista anche l’ottima doppietta firmata nella prima giornata. Anche Fonseca non ha particolari ballottaggi a cui far fronte per disegnare l’11 della Roma per le probabili formazioni di Serie A: si dovrà però fare i conti con le assenze di Perotti e Spinazzola.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA TORINO

La Dea ritrova in questo turno Ilicic, dopo il turno di squalifica: il giocatore sarà quindi adibito in attacco al fianco di Zapata, con Gomez sulla trequarti. 3-5-2 di riferimento per il Torino di Mazzarri, che si affiderà di nuovo al duo Belotti-Zaza in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI INTER

Sardi spuntati senza Pavoletti, assente annunciato nel 2^ turno per un problema al ginocchio: Maran dovrebbe dare quindi fiducia a Cerri in coppia con Joao Pedro in attacco. Modulo a due punte anche per l’inter, con Lautaro Martinez e Lukaku dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA FIORENTINA

Parecchi uomini in dubbio per Andreazzoli impegnato a disegnare le probabili formazioni di Serie A per la sfida al Marassi: Saponara e Biraschi sono dati in panchina. Idee più chiare per Montella e i viola, che in attacco si affideranno a Boateng prima punta, con Chiesa e Sottil ai lati

PROBABILI FORMAZIONI LECCE VERONA

Assente certo nella 2^ giornata di Serie A sarà Farias, fermo per squalifica: vedremo quindi La Mantia in attacco con Lapadula dal primo minuto al Via del Mare. Nessun dubbio in attacco per l’Hellas, con Di Carmine prima punta, accompagnato da Verre e Zaccagni.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO SAMPDORIA

Nel weekend torna a disposizione di De Zerbi Magnanelli e Berardi, scontata la squalifica: entrambi dovrebbero essere in campo dal primo minuto domenica contro i liguri. Ad attenderli il 4-3-3 di Di Francesco, dove sono parecchi i duelli aperti a centrocampo.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE PARMA

Qualche ballottaggio aperto nello schieramento dei friulani, specie al centrocampo, dove un acciaccato Ter Avest potrebbe lasciare il posto a Sema. In casa dei ducali invece a preoccupare per le probabili formazioni di Serie A di questo turno sono le condizioni di Kucka: lo sloveno però dovrebbe andare in panchina, lasciando spazio a uno tra Brugman e Grassi.



