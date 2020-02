Probabili formazioni Serie A/ Le mosse e le scelte degli allenatori (26^ giornata)

I riflettori si accendono in questo fine settimana sulle sfide del primo campionato italiano: andiamo a controllare le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Serie A per la 26^ giornata. Certo gli appassionati sono ben impazienti di conoscere le assenze e i ballottaggi in corso in ogni spogliatoio, tenuto conto anche dei big match che sono previsti questo weekend, in primis quello tra Juventus e Inter, atteso solo domani sera a Torino. Pure però segnaliamo che non per tutti i tecnici sarà oggi facile fissare uno schieramento netto, visto che anche in settimana parecchi club italiani sono stati impegnati nelle manifestazioni Uefa. Andiamo allora a controllare, match per match quali saranno le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Serie A, per le sfide della 26^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO BOLOGNA

Per il primo match del turno Inzaghi schiererà in campo solo i suoi migliori titolari: mancheranno però Acerbi e Lulic, fermi in infermeria. Solo titolari anche per Mihajlovic, che pure ritroverà Skorupski tra i pali, dopo l’influenza.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE FIORENTINA

Gotti chiaramente punterà sul 3-5-2 per i suoi bianconeri: pronti Okaka e Lasagna per l’attacco, anche se Nestorovski scalpita della panchina. Sarà attacco a due punte anche per i viola; confermato Chiesa dal 1^ minuto con Vlahovic, preferito a Cutrone.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI TORINO

Nonostante l’impegno in Champions league, Gattuso dovrebbe dare spazio ancora a parecchi titolari: pronti Milik, Insigne e Callejon in attacco. Maglie già assicurate anche nell’attacco di Longo, con Zaza e Belotti titolari dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN GENOA

Per le probabili formazioni di Serie A, ecco che i rossoneri saranno in campo col consueto 4-4-1-1: in mediana si faranno vedere dal 1^ minuto Castillejo, Kessie, Bennacer e Rebic. Sarà invece un centrocampo a 5 per i liguri, con Schone, Behrami e Sturaro titolari al centro: toccherà a Ankersen e Criscito occupare le corsie

PROBABILI FORMAZIONI LECCE ATALANTA

Al Via del Mare Liverani punterà tutto sui soliti titolari, posti secondo il classico 4-3-2-1: ci saranno quindi Mayer, Petriccione e Barak dal primo minuto in mediana: sarà reparto a 4 per la Dea qui, con Castagne, De Roon, Freuler e Gosens titolari.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA SPAL

Dubbio Kulusevski per D’Aversa nell’attacco del Parma: pronto Caprari in caso di forfait dello svedese per completare il tridente con Cornelius e Gervinho. Risponderà la Spal con un attacco a due punte: pronti Petagna e Di Francesco.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO BRESCIA

Al Mapei Stadium De Zerbi dovrà valutare le condizioni dell’acciaccato Obiang: pronto nel caso Magnanelli per il reparto a due in compagnia di Locatelli. Sarà reparto a tre per le rondinelle e qui Lopez darà fiducia a Bisoli, Tonali e Dessena.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI ROMA

Per le probabili formazioni di Serie A. Maran scommetterà ancora sul 4-3-1-2, con Joao Pedro titolare in attacco con Simeone: l’ex Nianggolan sarà sulla tre quarti. Imprescindibile per la Roma, pur dopo l’impegno col Gent, Edin Dzeko: sono però ballottaggi aperti per completare il reparto offensivo

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS INTER

Pur dopo le avventure in Coppa sia Sarri che Conte non possono che schierare i titolari dal primo minuto questa domenica: da valutare le condizioni di Chiellini e Handanovic, arrischiabili dal primo minuto a Torino.



