Probabili formazioni Serie A/ Le mosse e le scelte degli allenatori (31^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LA 31^ GIORNATA

L’appuntamento con le probabili formazioni di Serie A riguarda le partite che si giocano per la 31^ giornata: il turno inizia sabato 17 aprile e vivremo ben quattro anticipi aspettando le big, ma in termini generali possiamo dire che ci stiamo avvicinando alla conclusione della stagione e, di conseguenza, alla soluzione dei vari verdetti che sono ancora in sospeso, pur se alcune squadre sono vicine agli obiettivi o ad averli mancati.

Il nostro approfondimento qui riguarda comunque le scelte che gli allenatori opereranno per i loro undici, e dunque andremo a vedere quali siano i giocatori squalificati e quelli infortunati, i ballottaggi che ancora albergano nella mente dei tecnici e, appunto, in che modo verranno presentate le varie squadre all’appuntamento della 31^ giornata. Dunque, iniziamo subito il nostro consueto viaggio attraverso le probabili formazioni di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CROTONE UDINESE

Con un piede e mezzo in Serie B, Serse Cosmi spera di prolungare l’attesa giocandosi le sue carte contro i friulani che invece sono sostanzialmente salvi. Nel 3-5-2 rossoblu tutte le scelte sono a disposizione: solo Benali rischia di non giocare per problemi fisici, dunque in mezzo al campo il tecnico perugino potrebbe riservare spazio a Pedro Pereira, una scelta che porterebbe Salvatore Molina a giocare come interno al fianco di Petriccione. Junior Messias farà invece il trequartista a supporto di Ounas e dello scatenato Simy, mentre in difesa Luperto appare favorito su Magallan per giocare insieme a Djidji e Golemic. Nell’Udinese, Deulofeu ha terminato in anticipo il suo campionato così come Jajalo: sfortunatissimi entrambi, Luca Gotti si affiderà ancora ad Arslan e Walace per la regia combinata mentre davanti dovrebbe confermare l’assetto con Pereyra alle spalle di Fernando Llorente. De Paul l’altra mezzala, Nahuel Molina e Stryger Larsen sulle corsie laterali partendo dal centrocampo, tutto confermato in difesa con Bonifazi e Samir a giocarsi la maglia di terzo elemento a protezione di Musso, Rodrigo Becao e Nuytinck dovrebbero essere certi del posto.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: SAMPDORIA VERONA

Partita interessante a Marassi, tra due squadre che hanno filosofie diverse. Nel granitico 4-4-2 di Claudio Ranieri rientra Adrien Silva, che dunque sarà in mezzo al campo insieme a Thorsby ma dovendosi guardare dalla concorrenza del rientrante Ekdal. Dovrebbe farcela anche Quagliarella che dunque affiancherà Gabbiadini, sugli esterni i favoriti restano Candrva e Damsgaard, pronto a tornare Yoshida al centro della difesa dove farebbe coppia con Omar Colley, con Bereszynski e Augello schierati da terzini senza sorprese. Il Verona gioca con la difesa a tre: si rivede Lovato che però parte alle spalle di Dawidowicz, Ceccherini e Federico Dimarco che ormai fa stabilmente il terzo dietro, liberando la fascia sinistra per Lazovic. A destra c’è Faraoni, poi solo conferme: Miguel Veloso e Tamèze si occuperanno della zona mediana del campo, la prima punta sarà ancora Lasagna (favorito su Kalinic) con il cresciutissimo Barak e il calato Zaccagni che opereranno alle sue spalle, come trequartisti.



