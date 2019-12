Probabili formazioni Serie A/ Le mosse e le scelte dei tecnici per la 16^ giornata

Eccoci alla vigilia di una nuova importante giornata per il primo campionato italiano ed è quindi arrivato il momento di prendere in esame le probabili formazioni di Serie A, studiate per le sfide di questo fine settimana, nella 16^ giornata regolare. Siamo infatti ben impazienti di conoscere quali saranno le mosse degli allenatori per questa intensa giornata di calcio: i tre punti messi in palio fanno ben gola, ma pure non mancheranno gli assenti e inoltre alcuni tecnici dovranno fare attenzione a gestire le forze in spogliatoio pur dopo gli impegni nelle Coppe Uefa. Andiamo allora a controllare match per match come si comporranno le probabili formazioni di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA LECCE

Dopo il successo sulla Spal, la Leonessa punterà ancora su Balotelli come focus dell’attacco in coppia con Torregrossa: è quindi indirizzato verso la panchina Donnarumma, non al top della condizione. Attacco a due punte per il Lecce con Falco e Lapadula confermati dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI PARMA

Prima partita per Gattuso sulla panchina del Napoli: il tecnico calabrese dovrebbe quindi imporre il suo abituale 4-3-3, ma vi è ancora grande incertezza intorno alle sue prime mosse. Parma schierato sul 4-3-3 per D’Aversa con Kulusevski, Gervinho e Cornelius confermati in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA SAMPDORIA

Nelle probabili formazioni di Serie A solo titolari per Motta e Ranieri al derby della Lanterna: attenzione però agli squalificati rossoblu Agudelo e Pandev,

PROBABILI FORMAZIONI VERONA TORINO

Hellas presente al Bentegodi con il classico 3-4-2-1, dove saranno Verre, Zaccagni e Di Carmine i primi nomi in attacco. Dubbio Belotti in casa di Mazzarri: sono pronti Berenguer e Zaza al fianco di Verdi in caso di forfait del capitano.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA ATALANTA

Sono buoni ballottaggi nella formazione felsinea: in avanti Orsolini insidia da vicino Skov e Denswil rimane in dubbio con Mbaye per una maglia in difesa. Minor dubbi per Gasperini che nonostante una storica qualificazione in Champions league, è costretto a chiudere ai suoi un doppio sforzo, specie in attacco, dove pesano le assenze di Zapata e Ilicic.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS UDINESE

Per la 16^ giornata di Serie A Sarri perde per squalifica Cuadrado e Pjanic: è pronto allora Bernardeschi, disponibile a giocare come mezz’ala o sulla trequarti al posto di Ramsey, non ancora al top della condizione. Pochi i dubbi di Gotti per l’11 friulano, dove pure fa ritorno De Paul.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SASSUOLO

Per le probabili formazioni di Serie A Pioli pare avere sempre meno dubbi nel fissare lo schieramento rossonero. Qualche ballottaggio in più lo contiamo tra i neroverdi, dove in primis De Zerbi non sa se poter puntare su Consigli, vittima di alcune noie muscolari in settimana.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SPAL

Dopo il turnover in Europa league, Fonseca punterà domani su un 4-2-3-1 pieno di titolari, dove però mancherà Mancini, perchè squalificato. Pure Semplici vedrà un suo giocatore in tribuna: si tratta di Kurtic, fermato dal giudice sportivo al termine della passata giornata.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA INTER

I viola dovrebbero puntare sul 3-5-2 come schema di partenza, ma in attacco rimane dubbio l’inserimento dell’acciaccato Ribery: spazio dunque a Vlahovic per far compagnia a Chiesa. Nessun dubbio per Conte: in attacco rimangono ancora una volta irrinunciabili Lautaro Martinez e Lukaku.



