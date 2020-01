Probabili formazioni Serie A/ Le mosse e le scelte dei tecnici per la 20^ giornata

Dopo un intenso turno per la Coppa Italia, il grande calcio e le grandi protagoniste del primo campionato tornano di scena in questo fine settimana e certo dobbiamo ora anche analizzare le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie A delle partite della 20^ giornata. Come gli appassionati ben sanno, per la prima giornata del turno di ritorno della Serie A 2019-2020 sarà però un poco complicato fissare con certezza ogni schieramento: come al solito non mancano defezioni anche importanti negli spogliatoi del primo campionato e pure non scordiamo che è ancora in corso la sessione di calciomercato di gennaio e i cambi casacca si stanno facendo frequenti. Andiamo comunque a vedere quali potrebbero essere le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Serie A della 20^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO SAMPDORIA

Dopo la buona prova in Coppa Italia, i biancocelesti scendono in campo in ottima forma: Inzaghi può ancora schierare un 11 titolare dove ovviamente non mancherà il capocannoniere Immobile. Ranieri punterà al 4-4-2 per difendersi all’Olimpico, con Colley che torna a dirigere la difesa ligure

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO TORINO

Nella 20^ giornata di Serie A De Zerbi perde per squalifica Berardi: nell’attacco neroverde rimangono però pronti Djuricic, Boga e Caputo. Risponderà una difesa a 3 dei granata, con titolari Izzo, N’Koulou e Djidji.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI FIORENTINA

Per le probabili formazioni di serie A Gattuso non rinuncerà al 4-3-3 per il suo Napoli, ma certo il tecnico dovrà fare attenzione in difesa dove mancano Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui. Di contro sarà reparto a tre per la difesa della Viola, con titolari certi Milenkovic, Pezzella e Caceres.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN UDINESE

Anche per la sfida a San Siro Pioli scommetterà sul 4-4-2 per fissare lo schieramento rossonero: qui saranno Ibrahimovic e Rafael Leao i titolari in attacco. Reparto offensivo a due punte anche per i friulani, con Okaka e Lasagna primi bomber designato.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA VERONA

Per le probabili formazioni di Serie A il Bologna di Mihajlovic sarà in campo ancora col classico 4-2-3-1, ma sono parecchi i casi dubbi per il tecnico di Vukovar. Pochi ballottaggi per l’Hellas, dove Juric ha pure recuperato dopo l’infortunio Pazzini.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA CAGLIARI

Per la partita al Rigamonti, Corini scommetterà ancora sulla coppia in attacco composta da Balotelli e Torregrossa: sarà uno tra Spalek e Mangraviti a fissarsi sulla tre quarti. Modulo speculare per il Cagliari, con Simeone e Joao Pedro titolari in avanti, con Nainggolan alle loro spalle.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE INTER

Tanti dubbi nello spogliatoio di Fabio Liverani, con parecchi giocatori acciaccati e indisponibili alla vigilia della 20^ giornata di Serie A. Si sta invece svuotando l’infermeria dell’Inter: Antonio Conte potrebbe rilanciare magari dalla panchina anche Alexis Sanchez.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA ROMA

Nel 20^ turno di campionato, certo Nicola dovrà rinunciare a Criscito, fermato dal giudice sportivo: Fonseca perde poi per lo stesso motivo Florenzi e Kolarov.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS PARMA

Nel match dell’Allianz Stadium rimane sempre valida l’ipotesi di un passaggio dal 4-3-1-2 al 4-3-3 per lo schieramento bianconero, con la creazione del tridente con Dybala, Higuain e Cristiano Ronaldo. Nessuna sorpresa nelle mosse di D’Aversa, che per la trasferta opterà sempre per il classico 4-3-3.



