Probabili formazioni Serie A/ Le mosse e le scelte per la 26^ giornata

Spazio alla Serie A, che scenderà in campo con la 26esima giornata: probabili formazioni, squalificati e dubbi, scopriamo tutto. Dopo aver lasciato spazio alla Champions, all’Europa e alla Conference League, la Serie A torna in campo con la 26esima giornata, in programma tra venerdì 18, sabato 19 e domenica 20. Dopo il derby della Mole giocato ieri sera tra Juve e Torino, ecco che oggi scenderanno in campo Sampdoria-Empoli, Roma-Verona e Salernitana-Milan.

Domenica, invece, spazio a Fiorentina-Atalanta, Venezia-Genoa, Inter-Sassuolo e Udinese-Lazio. Due posticipi invece per il lunedì: nel monday night in campo Cagliari-Napoli e Bologna-Spezia. Ma quali saranno le scelte dei mister per la 26esima giornata? Andiamo a scoprire le probabili formazioni dei match di Serie A e i dubbi dei tecnici.

Probabili formazioni Sampdoria Empoli

La prima sfida a scendere in campo nel sabato di Serie A è quella tra Sampdoria ed Empoli. Nessuno squalificato in casa blucerchiata, mentre Giampaolo dovrà fare a meno degli infortunati Askildsen, Damsgaard e Gabbiadini. Vediamo le probabili formazioni. Il tecnico del club genovese dovrebbe puntare su un 4-3-1-2 composto da Falcone in porta. In difesa spazio a Bereszynski, Magnani, Colley e Murru. A centrocampo linea a tre con Candreva, Rincon e Thorsby. Il neo acquisto Sensi dovrebbe giocare sulla trequarti alle spalle di Quagliarella e Caputo.

Anche in casa Empoli nessuno squalificato, ma Andreazzoli non avrà a disposizione gli infortunati Haas, Luperto e Marchizza. Il tecnico dovrebbe puntare sul 4-3-2-1. Il modulo ad albero di Natale vedrà tra i pali Vicario mentre in difesa agiranno Stojanovic, Romagnoli, Viti e Parisi. Centrocampo a tre con Zurkowski, Asllani e Bandinelli. Sulla trequarti ci saranno Bajrami e Henderson. Centravanti Pinamonti.

Probabili formazioni Roma Verona

La Roma scenderà in campo contro l’Empoli nel sabato pomeriggio, alle 18. Squalificato Mancini ma non ci saranno neppure gli infortunati El Shaarawy, Ibanez e Spinazzola. Cosa dicono le probabili formazioni del match di Serie A? Mourinho dovrebbe puntare su un 4-2-3-1 composto da Rui Patricio in porta, Karsdorp, Smalling, Kumbulla e Vina in difesa. In zona mediana agiranno Cristante e Sergio Oliveira. Trequarti con Veretout, Pellegrini e Felix mentre unica punta sarà Abraham.

Verona in campo invece con un 3-4-2-1: Tudor dovrebbe schierare Montipò tra i pali, mentre in difesa Ceccherini, Günter e Casale. Centrocampo a quattro con Depaoli, Ilic, Tameze e Lazovic. Sulla trequarti spazio a Barak e Caprari dietro a Simeone. Out gli infortunati Dawidowicz, Frabotta, Pandur e Veloso mentre nessuno fuori per squalifica.

