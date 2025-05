PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE ULTIME SCELTE!

Ultimo appuntamento con le probabili formazioni Serie A: iniziata venerdì 23 maggio con la definizione della corsa scudetto, la 38^ giornata del massimo campionato prosegue sabato 24 e domenica 25 maggio ma, possiamo dirlo, saranno solo le partite della domenica sera ad avere interesse per la classifica perché oggi si giocano Bologna Genoa e Milan Monza, con i felsinei già certi di andare in Europa League e i rossoneri fuori da tutto, per contro invece il Grifone ha raccolto un ottimo percorso con salvezza largamente anticipata e i brianzoli, dopo tre stagioni, sono mestamente retrocessi in Serie B.

Domenica sera invece avremo un grande spettacolo: sei partite in contemporanea che dovranno definire quali squadre accompagneranno il Monza in Serie B, chi andrà in Champions League tra Juventus, Roma e Lazio e se la Fiorentina riuscirà a conquistare almeno il pass per la Conference League. Insomma: un bello scenario, ma nelle probabili formazioni Serie A sarà interessante anche scoprire se ci saranno calciatori all’ultima partita con la propria squadra, sicuramente sarà così ma alcuni scenari sono più intriganti di altri. Dunque iniziamo pure il nostro viaggio per l’ultima volta in stagione…

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: PER LA SALVEZZA

Nella nostra analisi delle probabili formazioni Serie A sicuramente un tema fondamentale è quello delle possibilità di salvezza di Empoli e Lecce: una delle due sarà destinata alla Serie B, magari entrambe in caso di eventuale colpo del Venezia contro la Juventus. Roberto D’Aversa ospita un Verona ormai tranquillo, e lo fa con ancora parecchi giocatori ai box: Sebastiano Esposito giocherà da centravanti con la conferma di Cacace trequartista al fianco di Fazzini, in mediana comandano Liam Henderson e Alberto Grassi mentre Gyasi e Giuseppe Pezzella saranno gli esterni pronti a dare una mano alla difesa, comandata da Ismailj e che prevede anche Marianucci e Viti, favoriti su Goglichidze, davanti al portiere Devis Vasquez.

Per quanto riguarda il Lecce, Marco Giampaolo va all’Olimpico contro la Lazio che si gioca il quarto posto: un’impresa complicatissima e per di più da affrontare senza Tete Morente e Pierret. Baschirotto e Gaspar si piazzano davanti a Wladimiro Falcone, Guilbert e Gallo corrono sulle fasce; a centrocampo i salentini dovrebbero rimanere invariati e quindi con Ramadani in cabina di regia supportato da Lassana Coulibaly e Helgason, nel tridente offensivo invece la sorpresa potrebbe essere l’ivoriano Konan N’Dri, schierato sul lato sinistro in una linea che chiaramente avrà in Krstovic la prima punta, mentre sull’altro versante come sempre ci sarà Pierotti.