Probabili formazioni Serie A/ Le scelte dei tecnici per le sfide della 22^ giornata

Si torna in campo in questo fine settimana con il primo campionato nazionale e dunque è tempo di controllare anche le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Serie A: chi sarà in campo nella 22^ giornata? Alla vigilia infatti non è sempre facile ipotizzare un 11 perfetto, tenuto conto degli assenti per squalifica e infortunio e pure degli ultimi movimenti di mercato, la cui finestra di gennaio si è chiusa solo poco giorni fa. Andiamo comunque a controllare, match per match, quali potrebbero essere le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Serie A, per le partite della 22^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA BRESCIA

Si aprirà al Dall’Ara il turno di Serie A: qui però i felsinei certo dovranno fare a meno di Tomiysu squalificato, come di Medel e Dijks, ancora fermi in infermeria. Sarà panchina al completo per Corini: unico assente accertato Balotelli, per decisione del giudice sportivo.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI PARMA

Alla Sardegna Arena, Maran deve ancora verificare le condizioni di Rog: nel reparto a 3 in mediana ci sarà però spazio per Ionita, con Cigarini e Nandez. Reparto a tre al centro anche per i ducali, con Hernani, Scozzarella e Kurtic confermati dal 1’ minuto,

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO ROMA

Per le probabili formazioni di Serie A, sono problemi in difesa per De Zerbi, con Peluso squalificato e Chiriches fermi in infermeria: di contro sono certezze in difesa per Fonseca, con Spinazzola, Mancini, Smalling e Kolarov sicuri della maglia titolare.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS FIORENTINA

Alla vigilia del turno rimangono dubbie le condizioni di Pjanic: senza il regista di Sarri per la mediana juventina si farà avanti Bentancur, con Rabiot e Matuidi. Sarà reparto a 5 per i viola in mediana, con Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli e Dalbert in campo dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA GENOA

Irrinunciabili per Gasperini anche in questa giornata Ilicic e Papu Gomez, in campo con uno tra Zapata e Muriel in attacco: risponderà il grifone con la coppa d’attacco Pandev-Favilli (ma Pinamonti cerca spazio)

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO SPAL

Nella 22^ giornata di Serie A dovrebbe essere nuovo stop per Correa: spazio dunque per Caicedo al fianco del Capocannoniere del campionato Immobile. Sarà modulo a due punte offensive anche per Semplici, che si affiderà a Di Francesco e Paloschi.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN VERONA

Per le probabili formazioni di Serie A, Pioli non rinuncerà al classico 4-4-2 con Leao e Ibrahimovic in attacco: occhio però al lusitano, in bilico con Ante Rebic. Per rispondere a tono, Juric ha approntato per il Verona una difesa a 3 con Rrahmani, Kumbulla e Dawidowicz

PROBABILI FORMAZIONI LECCE TORINO

Al Via del Mare Liverani si affiderà al classico 4-3-1-2, che vedrà in mediana Majer, Petriccion e Deiola: sarà centrocampo a 4 per i granata, dove rivedremo Rincon, in campo con De Silvestri, Mette e Aina.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE INTER

Conte dovrà fare a meno di Lautaro squalificato: pronto dunque un attacco a due con Lukaku e Alexis Sanchez: chance di vedere pure Eriksen in campo anche come titolare dopo l’esordio in coppa. Musso invece opterà per il classico 3-5-2 pieno di titolari, senza alcuna novità.



