Probabili formazioni Serie A/ Moduli e mosse degli allenatori (13^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI GIOCA NELLA 13^ GIORNATA?

Studiamo le probabili formazioni di Serie A per la 13^ giornata: chi giocherà e quali saranno le mosse degli allenatori per le partite del turno? Detto che ci sono almeno tre sfide da osservare con estrema attenzione – due di queste arriveranno già con gli anticipi di sabato 20 novembre – dobbiamo anche ricordare che la 13^ giornata si gioca dopo la sosta per gli impegni delle nazionali: questo significa che gli allenatori hanno dovuto lavorare in molti casi a ranghi ridotti (se non ridottissimi) e che alcuni calciatori durante gli impegni internazionali si sono infortunati, o sono comunque tornati in condizioni rivedibili o lontane dal 100%.

Probabili formazioni Lazio Juventus/ Quote: dove giocherà Pedro? (Serie A)

Tutto questo è chiaramente carne al fuoco nelle valutazioni sulle probabili formazioni di Serie A, perché a questo punto le gerarchie che siamo abituati a vedere potrebbero essere cambiate; infatti non sono pochi gli assenti di lusso o i giocatori in forte dubbio, a noi non resta allora che iniziare la nostra analisi sulle probabili formazioni di Serie A provando a ipotizzare, considerato quanto appena detto, quali potrebbero essere le scelte nelle singole partite, e i temi portanti che sono legati alla 13^ giornata di campionato.

Probabili formazioni Inter Napoli/ Diretta tv, Bastoni e Dzeko ci sono! (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LAZIO JUVENTUS

Parlavamo di assenti di lusso, e in Lazio Juventus rischiano di essercene due: Ciro Immobile e Paulo Dybala sono ben lontani dal top della forma, al momento la sensazione è che entrambi non giocheranno il big match dello stadio Olimpico. Chi per sostituirli? Maurizio Sarri ha una sola alternativa al posto del capocannoniere e cioè Vedat Muriqi, che come al solito sarà affiancato da Felipe Anderson e Pedro. Nella Juventus invece Massimiliano Allegri potrebbe avanzare la posizione di Federico Chiesa, inserire Dejan Kulusevski oppure valutare se far tornare titolare un Moise Kean non al meglio ma comunque disponibile. Questo ovviamente dando per assodato che Alvaro Morata, a segno con la Spagna, sia titolare; inoltre per Lazio Juventus va detto che Sarri dovrà rinunciare anche a Manuel Lazzari e presumibilmente Adam Marusic, Allegri invece perde Giorgio Chiellini e non recupera Mattia De Sciglio.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MILAN/ Diretta tv, spazio per l'ex Saponara?

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: FIORENTINA MILAN

Altri assenti li troviamo in Fiorentina Milan: difesa viola in totale emergenza viste le squalifiche di Nikola Milenkovic e Lucas Martinez Quarta, cui si aggiunge l’infortunio di Matija Nastasic. Deve fare di necessità virtù Vincenzo Italiano, ovvero spostare Lorenzo Venuti al centro del reparto (con Igor) e sperare che Cristiano Biraghi non dia forfait, altrimenti a sinistra dovrà giocare il ventiduenne Aleksa Terzic. Il Milan invece perde Davide Calabria, proprio nel momento in cui ritrova Alessandro Florenzi: dunque, Stefano Pioli ha comunque un’alternativa dalla panchina come terzino destro, il titolare dovrebbe comunque essere Pierre Kalulu. Mike Maignan non ha ancora recuperato e dunque spazio all’ex Ciprian Tatarusanu tra i pali, guardando al resto delle probabili formazioni abbiamo la possibilità di un posto per Nico Gonzalez, che ha superato gli esami post-Covid, e Zlatan Ibrahimovic che sembra essere il favorito per fare la prima punta nell’attacco rossonero. In mezzo Italiano punterà su Lucas Torreira come regista basso, Pioli invece affiancherà Sandro Tonali a Franck Kessié.



© RIPRODUZIONE RISERVATA