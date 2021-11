Probabili formazioni Serie A/ Moduli e mosse degli allenatori (15^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI GIOCA NELLA 15^ GIORNATA?

Chi giocherà nella 15^ giornata? Lo stiamo per scoprire con le probabili formazioni di Serie A: un altro approfondimento di quelle che saranno le scelte degli allenatori per un turno che si aprirà martedì 30 novembre, e che dunque rappresenta un ulteriore infrasettimanale di un campionato che sta procedendo spedito verso la conclusione del girone di andata. Turnover, infortuni e squalifiche: tutto concorrerà a definire le probabili formazioni di Serie A per questa 15^ giornata.

Noi prenderemo come sempre in considerazione alcune partite – cominciando ovviamente da quelle di oggi – per provare a capire se i tecnici rispetteranno il copione o invece cambieranno molto; propendiamo per la seconda ipotesi visto che la norma di un turno infrasettimanale prevede questo, ma chiaramente ci saranno casi isolati di squadre che, per il momento che stanno vivendo o semplicemente una rotazione accorciata, non potranno che confermare gli undici di “base”. Vediamo allora cosa potrebbe succedere sui vari campi…

Per Atalanta Venezia le informazioni che ci arrivano dalle probabili formazioni di Serie A dicono che Gian Piero Gasperini potrebbe mandare in campo Koopmeiners: l’olandese sarebbe schierato a centrocampo al posto di Marten De Roon (più lui che Remo Freuler) così da cambiare leggermente lo spartito, poi attenzione alla trequarti attenzione perché rispetto a Torino potrebbero cambiare entrambi gli uomini. Se all’Allianz Stadium hanno giocato Pessina e Malinovskyi, al Gewiss Stadium oggi pomeriggio potrebbe toccare a Ilicic e Pasalic. Allo stesso modo in attacco cerca spazio Muriel che può sostituire Duvan Zapata; nel Venezia invece il ballottaggio davanti riguarda come sempre Thomas Henry e Johnsen, pur se stavolta a rimanere fuori potrebbe essere uno tra Aramu e Okereke. A centrocampo Busio, Vacca e Ampadu sembrano nuovamente favoriti per iniziare la partita, in difesa chiaramente tutti gli occhi saranno puntati su Mattia Caldara, che dell’Atalanta è stato grande protagonista e torna a Bergamo da ex.

Anche in Fiorentina Sampdoria c’è un ex che risponde al nome di Lucas Torreira, fulcro del centrocampo viola che anche oggi dovrebbe essere titolare. Al suo fianco, Vincenzo Italiano dovrebbe destinare Castrovilli e Bonaventura anche se spera di recuperare Pulgar almeno per la panchina; in porta risolto a favore di Terracciano il ballottaggio, Milenkovic si piazza al fianco di Martinez Quarta mentre nel tridente ci sarà verosimilmente un avvicendamento sull’esterno, ovvero Saponara – che è un altro ex – che giocherà con Vlahovic e Nico Gonzalez mandando in panchina Callejon. La Sampdoria di Roberto D’Aversa ha Ekdal squalificato, per cui Verre o Askildsen per sostituire lo svedese e affiancare Adrien Silva; avremo poi Candreva e Thorsby sugli esterni di centrocampo, Bereszynski e Augello alle loro spalle. Nel tandem offensivo cambierà invece qualcosa? Presumibilmente no: ancora una volta saranno Caputo e Quagliarella a formare la coppia d’attacco di una Sampdoria che, dopo aver vinto due partite consecutive, vuole sfruttare il momento e proseguire la sua corsa.



