Probabili formazioni Serie A/ Moduli e mosse degli allenatori (18^ giornata)

Per le probabili formazioni di Serie A stiamo parlando della 18^ giornata di campionato: finalmente dopo la sosta natalizia e l’assegnazione della Supercoppa (vinta dalla Lazio sulla Juventus) si torna a giocare, e il turno è il penultimo del girone di andata. Si deve ancora definire il campione d’inverno nell’appassionante duello tra Inter e Juventus, avremo due allenatori all’esordio e il grande ritorno di Zlatan Ibrahimovic, ma poi tanti altri motivi di interesse; senza indugiare oltre allora spendiamo qualche parola sulle probabili formazioni di Serie A nel dettaglio di ogni singola sfida, cominciando dagli anticipi di domenica 5 gennaio e arrivando poi alle gare di lunedì 6 gennaio.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA LAZIO

Simone Inzaghi deve fare a meno di Luis Alberto e Lucas Leiva, e dunque lancia Parolo e Cataldi in mezzo al campo confermando per il resto le sue abituali scelte; ci sarà lo scontro tra il capocannoniere Ciro Immobile e un Balotelli che prova a crescere, Eugenio Corini valuta il cambio di modulo e con la difesa a tre potrebbe riproporre Magnani a fare reparto arretrato con Chancellor e Cistana, Torregrossa favorito su Alfredo Donnarumma.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL VERONA

Si candida tra gli estensi Federico Di Francesco, ma come partner di Petagna al momento è Paloschi il favorito; possibile turno di riposo per Murgia che sarebbe sostituito da Valoti, conferma per Kurtic mentre Igor può fare parte del terzetto difensivo mandando Thiago Cionek a fare l’esterno. Verona con modulo quasi speculare: in mezzo al campo agiscono Miguel Veloso e Pessina, davanti sfida a tre con Di Carmine al momento favorito su Pazzini e Stepinski.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA SASSUOLO

Il ritorno di Davide Nicola dovrebbe coincidere per il Genoa con un 4-3-2-1 nel quale il rientrante Pandev e Agudelo accompagnerebbero Pinamonti, favorito su Sanabria come centravanti. Ghiglione e Pajac tornano a fare i terzini, nel Sassuolo si rivede Consigli tra i pali e recupera anche Domenico Berardi, che dovrebbe giocare come esterno destro sulla trequarti al fianco di Djuricic e Boga, questo terzetto appoggerà la prima punta Caputo.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA TORINO

Due dubbi per Paulo Fonseca: Florenzi appare ancora in vantaggio su Spinazzola, sulla corsia opposta Perotti si gioca il posto con Mkhitaryan ed è favorito, avremo poi Lorenzo Pellegrini a supporto di Dzeko e il ritorno della coppia Smalling-Gianluca Mancini. Torino senza Bremer e Ansaldi oltre a Baselli: Lukic titolare al fianco di Rincon a centrocampo, Ola Aina e De Silvestri in ballottaggio per la fascia mentre Diego Laxalt dovrebbe giocare, in difesa Djidji favorito su Bonifazi.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA FIORENTINA

Per il momento Beppe Iachini dovrebbe confermare il 3-5-2: Federico Chiesa affianca Vlahovic in attacco e rispetto a Vincenzo Montella non dovrebbe cambiare nulla negli undici viola, dunque conferma importante anche per Castrovilli e Lirola. Bologna con il consueto 4-2-3-1: Soriano fa il trequartista alle spalle di Palacio, Orsolini e Nicola Sansone ai suoi lati con una mediana nella quale “ringhiano” Gary Medel e Andrea Poli, protetti da Bani e Danilo Larangeira che saranno i difensori centrali.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA PARMA

Partita da ex per Kulusevski, che potrebbe essere confermato come centravanti di movimento da Roberto D’Aversa; ai suoi lati Gervinho e Sprocati completano il tridente, Hernani comanda un centrocampo nel quale l’altro ex Alberto Grassi dovrebbe essere titolare. Atalanta senza troppe sorprese: Alejandro Gomez e Ilicic in appoggio a Muriel, Castagne e Gosens favoriti su Hateboer sulle corsie, occhio a Malinovskyi e Pasalic perché uno dei due potrebbe giocare al centro in luogo di Freuler.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CAGLIARI

Sempre la suggestione tridente HDR per Maurizio Sarri, che deve ancora valutare se rilanciare De Ligt (Demiral resta in preallarme) e pensa a Rabiot per sostituire lo squalificato Bentancur, con Emre Can e Ramsey che scalpitano per avere una maglia. Cagliari con i soliti noti e Nainggolan in appoggio a Joao Pedro e Giovanni Simeone, ma Rolando Maran perde Pisacane: Cacciatore o Faragò, con il primo centrale, per agire sulla corsia destra mentre Nandez e Rog saranno titolari sulle mezzali.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SAMPDORIA

C’è Ibrahimovic, ma il favorito in attacco resta Piatek con lo svedese che dunque dovrebbe partire dalla panchina e avere eventualmente uno spezzone; confermati Suso e Calhanoglu così come Bonaventura e Bennacer in mezzo al campo. Torna Théo Hernandez, la Sampdoria ritrova Ekdal che però resta insidiato da Ronaldo Vieira e soprattutto ci sarà Quagliarella davanti, a fare coppia con Gabbiadini vista la squalifica di Caprari. Ancora titolare Linetty, in mezzo con Jankto.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE UDINESE

Squalificato Calderoni, il Lecce si affida a Dell’Orco per occupare la corsia mancina; per il resto Fabio Liverani ritrova Majer che ha scontato la squalifica e affianca Petriccione e Tabanelli a centrocampo, mentre Lapadula potrebbe vedersi soffiare il posto da Babacar. Udinese con Lasagna e Okaka davanti, difesa con Troost-Ekong, Nuytinck e Stryger Larsen a protezione di Musso e un centrocampo dove De Paul farà ancora la mezzala, sullo stesso lato di Sema.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI INTER

Per il big match Gennaro Gattuso punta sulla conferma del 4-3-3 e dunque Callejon e Lorenzo Insigne a supporto di Milik, in mezzo il regista sarà Fabian Ruiz mentre in difesa Nikola Maksimovic sarà il centrale al fianco di Manolas, con Koulibaly ancora out. Inter con il consueto 3-5-2 e il ritorno da titolare di Sensi, Antonio Conte ritrova anche Brozovic e Lautaro Martinez dopo la squalifica e dovrebbe puntare su Godin per completare la sua difesa con De Vrij e Skriniar.



