Probabili formazioni Serie A/ Moduli e mosse degli allenatori (19^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI GIOCA NELLA 19^ GIORNATA?

Il dettaglio delle probabili formazioni di Serie A riguarda la 19^ giornata: martedì 21 e mercoledì 22 dicembre il massimo campionato di calcio arriva alla conclusione del girone di andata, con l’Inter che si è già laureata campione d’inverno e tante lotte che ancora infuriano per le varie posizioni. Avremo 10 partite che come sempre ci terranno compagnia; in questa nostra analisi delle probabili formazioni di Serie A proveremo dunque a capire in che modo i vari allenatori intendano disporre le loro squadre in campo, tenendo conto di tutti i fattori in gioco.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN NAPOLI/ Quote, Politano pronto a riprendersi San Siro

Ovvero: il fatto che questa 19^ giornata arrivi a poche ore dal turno precedente, naturalmente i calciatori che sono squalificati e quelli indisponibili, nel breve o nel lungo periodo. Il turnover ha sempre caratterizzato i turni infrasettimanali, e questo di fine 2021 potrebbe non fare eccezione; dunque iniziamo il nostro viaggio alla scoperta delle probabili formazioni di Serie A, iniziando naturalmente dalle partite di martedì 21 dicembre per poi andare a studiare quelle più interessanti nel calendario.

Probabili formazioni Juventus Cagliari/ Diretta tv: Kaio Jorge titolare? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: UDINESE SALERNITANA

Reduce dalla straripante vittoria di Cagliari, Gabriele Cioffi conferma ovviamente il 3-5-2: manca solo Pereyra, scelte classiche per un’Udinese che davanti continua a puntare sull’affidabile tandem Beto-Deulofeu, con alle spalle una linea nella quale Makengo resta favorito su Jajalo per affiancare Arslan e Walace, mentre a sinistra Udogie è ormai titolare con Nahuel Molina sull’altro versante. Rodrigo Becao, Nuytinck e Samir formano il terzetto difensivo a protezione di Marco Silvestri. Nella Salernitana continuano a essere assenti alcuni giocatori importanti; Stefano Colantuono cambia mettendo Fiorillo in porta e Delli Carri terzino destro, sull’altro versante conferma per Ranieri con Gyomber e Gagliolo centrali. In mezzo, come sempre capitan Di Tacchio fa il perno arretrato; ai suoi lati dovremmo vedere Lassana Coulibaly e Kastanos come mezzala tattica, mentre nel tridente offensivo resta vivo il ballottaggio tra Simy e Djuric, con Federico Bonazzoli eventualmente impiegato come laterale a destra e Ribéry che partirà dalla favorita mattonella di sinistra.

Probabili formazioni Serie A/ Mosse 18^ giornata: tante assenze per Juric e Tudor!

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: GENOA ATALANTA

Entrambe arrivano da sconfitte, entrambe cercano risposte: anche per questo nel Genoa dovrebbero essere Destro e Pandev a guidare l’attacco, giocatori di esperienza così come in mezzo, dove il regista Badelj sarà affiancato da Sturaro ed Hernani. Sulle fasce laterali Andriy Shevchenko dovrebbe puntare su Ghiglione e Cambiaso; in difesa invece, a protezione di Sirigu, comanda sempre Vasquez con il giovane Vanheusden e il veterano Mimmo Criscito che lo accompagneranno ai lati. Nell’Atalanta ballottaggi aperti: Ilicic-Pessina-Pasalic per un posto sulla trequarti insieme a Malinovskyi, Duvan Zapata è favorito su Muriel davanti, in mezzo Koopmeiners insidia Freuler e De Roon. Sulle corsia sembra che in vantaggio siano comunque Maehle e l’ex Zappacosta, con Hateboer che però se la gioca; difesa invece con Toloi, Demiral e Palomino, verosimilmente chi rischia è il portiere perché Gian Piero Gasperini, grande ex della partita, a volta fa turnover anche tra i pali e dunque questa partita di Marassi potrebbe essere di Sportiello, che manderebbe in panchina un Musso reduce dai 4 gol subiti contro la Roma.



