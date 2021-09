Probabili formazioni Serie A/ Moduli e mosse degli allenatori (4^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI GIOCA NELLA 4^ GIORNATA?

Le probabili formazioni di Serie A ci spingono verso la 4^ giornata che, inaugurata da Sassuolo Torino venerdì sera, rappresenta anche il primo turno post-impegni europei, una carrellata di partite che si è aggiunta alle gare delle qualificazioni Mondiali. Abbiamo dunque un contesto di squadre che potrebbero accusare la fatica in alcuni elementi, chiaramente squalifiche o indisponibilità pregresse e la condizione che adesso deve essere valutata con attenzione.

Probabili formazioni Juventus Milan/ Diretta tv: Chiesa c'è, Ibrahimovic verso il no

Questo perchè giocare ogni tre giorni significa anche essere bravi a fare turnover e selezionare quelle partite in cui inserire il determinato calciatore oppure farlo riposare. Nella nostra carrellata sulle probabili formazioni di Serie A proveremo allora a individuare le possibili scelte da parte degli allenatori, selezionando magari le partite più interessanti della 4^ giornata ed esaminandone ballottaggi, assenti e dubbi.

PROBABILI FORMAZIONI INTER BOLOGNA/ Diretta tv: ballottaggi in attacco per Mihajlovic

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: GENOA FIORENTINA

È particolarmente interessante Genoa Fiorentina, perché si affrontano due squadre che hanno vinto nell’ultima giornata e dunque vanno a caccia di conferme. In particolare Davide Ballardini dovrà rinunciare a Caicedo, che verrà sostituito da Destro; a fianco a lui l’eterno Pandev, il grande ex Badelj opererà in cabina di regia mentre le scelte sugli esterni premiano Fares, reduce dalla doppietta contro il Cagliari (decisiva per i 3 punti esterni) e Cambiaso, che si sposterà a destra e che ha partecipato alle ultime gare dell’Under 21. Nella Fiorentina sono vivi quattro ballottaggi, uno per ruolo: in porta Terracciano ha fatto molto bene e dunque potrebbe nuovamente scalzare Dragowski, in difesa Nastasic potrebbe nuovamente sedersi in panchina favorendo la titolarità di Igor, a centrocampo Castrovilli sembra in vantaggio su Duncan (a differenza di quanto visto a Bergamo) mentre nel tridente offensivo Nico Gonzalez dovrebbe tornare titolare mandando in panchina Riccardo Sottil, con Callejon che invece dovrebbe essere confermato insieme a Vlahovic.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO/ Quote: Rafael Leao è pronto per una maglia

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: SALERNITANA ATALANTA

Analizziamo anche Salernitana Atalanta nel nostro percorso sulle probabili formazioni di Serie A. L’ex Ruggeri non sarà della partita, e dunque cambierà la fascia sinistra per Fabrizio Castori che dovrebbe affidarsi a Zortea, confermando invece Gagliolo nei tre in difesa. Per il momento le scelte del tecnico non cambiano, nonostante gli 0 punti in classifica con 11 gol subiti: Kechrida giocherà come esterno destro, in mezzo comanda capitan Di Tacchio con Obi titolare insieme a Mamadou Coulibaly, naturalmente davanti si aspetta sempre Ribéry che però dovrebbe partire dalla panchina, a meno che si giochi con il 4-3-3. In questo caso il veterano francese agirebbe insieme a Simy e Federico Bonazzoli. Atalanta ancora senza Hateboer, De Roon e Muriel: rispetto alla Champions League potrebbero tornare titolari Pasalic, in mezzo al campo (se la gioca con Koopmeiners) e Maehle con Zappacosta in panchina o spostato eventualmente a sinistra, da valutare invece la difesa dove Demiral è in ballottaggio con Palomino e Djimsiti. In porta dovrebbe essere confermato Musso, ma in realtà non è detto: non di rado Gian Piero Gasperini cambia in campionato, anche se in questo caso lo ha fatto appena prima della trasferta europea.



© RIPRODUZIONE RISERVATA