Probabili formazioni Serie A/ Moduli e scelte degli allenatori (1^ giornata)

La Serie A vivrà a partire da oggi la sua 1^ giornata, il massimo campionato dunque è pronto a iniziare una nuova avventura, anche se si parte già in ritardo dopo la lunga sosta dettata dal Coronavirus, che condiziona anche il torneo che va a cominciare ora. Il programma prevede per oggi due anticipi e poi domani altre quattro sfide e lunedì un posticipo, mentre tre partite saranno rinviate a mercoledì 30 settembre. In ogni caso scoprire le probabili formazioni di tutte queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, con le incertezze che caratterizzano come sempre una prima giornata: andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli che dovrebbero utilizzare nelle partite in programma tra sabato 19 e domenica 20 settembre, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questa prima giornata del nuovo massimo campionato a cominciare appunto dai due incontri del sabato, che saranno in programma nelle prossime ore.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: FIORENTINA TORINO

Anche le probabili formazioni di Serie A si aprono con Fiorentina Torino: i viola dovranno fare a meno del nuovo acquisto Amrabat che è squalificato, mentre i granata hanno Rodriguez e Baselli in infermeria. Beppe Iachini come modulo si affida al 3-4-3, con le idee chiare in difesa, diversi dubbi a centrocampo con ballottaggi come Pulgar-Duncan e Lirola-Bonaventura e un tridente d’attacco che ha le certezze Ribery e Chiesa ai fianchi del centravanti, ruolo invece conteso da Kouamé, Vlahovic e Cutrone. Anche il Torino ha un ballottaggio a tre (Zaza-Iago Falque-Berenguer) in attacco per affiancare il Gallo Belotti, con Verdi trequartista alle loro spalle perché il modulo di riferimento sarà il 4-3-1-2. Idee più chiare negli altri reparti, dove l’unico vero dubbio potrebbe essere quello fra Ansaldi e Bremer.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: VERONA ROMA

L’anticipo serale sarà Verona Roma, partita purtroppo caratterizzata da vari assenti, fra i quali spicca naturalmente il grave infortunio che fermerà Zaniolo per molti mesi. Il modulo di riferimento dovrebbe essere il 3-4-2-1 sia per il Verona di Ivan Juric sia per la Roma di Paulo Fonseca. Nell’Hellas possiamo segnalare che in difesa dovrebbe giocare l’ex Cetin, mentre in cabina di regia resta determinante Miguel Veloso e in attacco dovremmo vedere Di Carmine con alle sue spalle Zaccagni e uno fra Benassi e Badu. Nella Roma non ci dovrebbero essere dubbi in attacco, con Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle del centravanti Dzeko, anche se resta la speranza per Pedro, che andrebbe sulla trequarti con Pellegrini spostato a centrocampo, mentre il ballottaggio potrebbe essere fra Karsdorp e Santon come esterno destro, che in questo modulo deve agire in entrambe le fasi.



