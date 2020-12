Probabili formazioni Serie A/ Moduli e scelte degli allenatori (12^ giornata)

La Serie A vive la sua 12^ giornata, il massimo campionato dunque ci offrirà un turno infrasettimanale in un mese di dicembre molto intenso, almeno fino alla (breve) sosta per Natale: scopriamo allora quali potrebbero essere le probabili formazioni di Serie A verso questi incontri. Ci attende un’altra giornata ricca di incontri, fin da oggi grazie ai due anticipi, poi avremo sette incontri domani per terminare con l’ultimo posticipo giovedì sera. In ogni caso, scoprire le probabili formazioni delle partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli che dovrebbero utilizzare nelle partite in programma oggi, martedì 15 dicembre 2020, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questa dodicesima giornata del campionato.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A

UDINESE CROTONE

Problemi nella difesa dell’Udinese per l’assenza dell’infortunato Nuytinck, rientrerà dal primo minuto Becao con Bonifazi e Samir. Torna Arslan che ha scontato la squalifica contro il Torino e si giocherà il ruolo di regista con Mandragora. Come esterni i favoriti per Luca Gotti dovrebbero invece essere Stryger Larsen a destra e Zeegelaar a sinistra. Da valutare il recupero di Okaka (affaticamento muscolare), in attacco Lasagna insidia Deulofeu per far coppia con Pussetto. Il Crotone invece ha squalificato Magallan, in difesa dovrebbe giocare Cuomo con Marrone e Luperto. Squalifica alle spalle invece per Petriccione, recupero importante per Giovanni Stroppa che invece non ritrova Benali, bloccato dal polpaccio: spazio a Eduardo Henrique. Pereira e Reca saranno i due esterni, in attacco Riviere insidia Simy per affiancare Messias.

BENEVENTO LAZIO

Filippo Inzaghi potrebbe schierare Iago Falque sulla trequarti del Benevento assieme a Caprari per innescare Lapadula dopo la bella ma beffarda partita di Reggio Emilia – in alternativa, Insigne o Improta. In mezzo al campo invece Dabo potrebbe essere preferito a Hetemaj, mentre in difesa cerca posto Foulon e ne potrebbe fare le spese Tuia. Recuperato Viola che pero andrà in panchina, è fermo ancora invece Moncini. Nel “derby” dei fratelli Inzaghi, Simone ritrova Luis Alberto, alternato con Pereira nelle prove di formazione: una staffetta che potremmo rivedere in partita. Lo spagnolo favorito per partire dal 1′ al fianco di Milinkovic Savic, mentre potrebbe rifiatare Lucas Leiva ed è aperto il ballottaggio per sostituirlo. Sulle fasce Lazzari a destra e Marusic a sinistra, perché è acciaccato Fares. In difesa ballottaggio Patric-Luiz Felipe, mentre Hoedt sostituirà l’infortunato Acerbi. In attacco riecco Correa in coppia con Immobile.

