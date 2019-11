Probabili formazioni Serie A/ Moduli e scelte degli allenatori (13^ giornata)

La Serie A vive la sua 13^ giornata, il massimo campionato torna in campo per un nuovo turno, particolarmente atteso perché arriva dopo la pausa per le Nazionali. Scoprire le probabili formazioni di tutte queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli che dovrebbero utilizzare nelle partite in programma tra sabato 23 e domenica 24 novembre, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questa tredicesima giornata del massimo campionato a cominciare dai tre anticipi di lusso che saranno in programma nelle prossime ore.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA JUVENTUS

Problemi non da poco in attacco per Gian Piero Gasperini proprio in vista della delicata partita contro la Juventus, la certezza è senza dubbio il Papu Gomez, magari insieme a Pasalic mentre andranno gestiti con attenzione i due colombiani Muriel e Zapata, quest’ultimo infatti non convocato. Attenzione anche a Freuler, rientrato in anticipo dagli impegni con la Nazionale svizzera a causa di un lieve affaticamento muscolare. Notizie senza dubbio migliori per Maurizio Sarri, anche se Pjanic in Nazionale contro l’Italia si è fermato per un lieve problema muscolare. In compenso il Galles ha fatto molto bene a Ramsey, decisivo per la qualificazione, senza dimenticare Dybala e Higuain: giocheranno verosimilmente loro tre in attacco, considerata la situazione particolare di Cristiano Ronaldo.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN NAPOLI

Le squalifiche di Bennacer e Calhanoglu condizionano le scelte di Stefano Pioli: in cabina di regia dunque avremo Biglia, ma fa piacere soprattutto leggere il nome di Bonaventura fra i probabili titolari, anche se questo vorrebbe dire che Rebic rischia l’ennesima panchina. Qualche dubbio anche per Paquetà a causa del rientro dal Brasile appena un paio di giorni fa, mentre in difesa si segnala il solito ballottaggio Conti-Calabria. Il Napoli dietro ha recuperato Manolas e Mario Rui, che potrebbero anche essere titolari a San Siro, ma per il grande ex Carlo Ancelotti c’è soprattutto un dubbio di modulo fra il 4-3-3 e il 4-4-2: nel primo caso Elmas toglierebbe il posto a un attaccante, probabilmente Lozano che altrimenti affiancherebbe Mertens.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO INTER

Le soste a volte fanno bene: Walter Mazzarri ha recuperato Zaza e Baselli, il secondo potrebbe essere subito titolare nel centrocampo del Torino mentre Zaza se la deve vedere con Verdi per affiancare in attacco l’intoccabile Belotti. I ballottaggi comunque non mancano in casa Torino, si contendono una maglia Bremer e Djidji, un altro dubbio è quello tra Ola Aina e De Silvestri. In casa Inter chi è ormai recuperato è l’ex D’Ambrosio, che potrebbe dare il cambio a Godin nel terzetto davanti ad Handanovic. Più cautela per gli altri giocatori sulla via del recupero, il ballottaggio più significativo dal centrocampo in su è quello tra Biraghi e Lazaro come esterno sinistro, mentre davanti è confermata la solita coppia Lukaku-Lautaro Martinez.



© RIPRODUZIONE RISERVATA